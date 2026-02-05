ATP Montpellier 2026, Humbert guarda il telefono durante il tie-break: polemica per l’episodio

Adrian Mannarino si è aggiudicato il derby francese contro il connazionale Ugo Humbert negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Montpellier 2026. 6-7(4) 6-3 7-6(4) in favore del numero 70 del ranking, che mette così a segno le prime due vittorie consecutive del 2026 (non accadeva dallo scorso settembre) e accede ai quarti di finale, dove sfiderà Arthur Gea.
L’EPISODIO DEL TELEFONO DI HUMBERT
Dopo aver salvato tre match point nel decimo gioco del terzo set, Mannarino ha ritrovato fiducia al servizio, allungando il match fino al tie-break decisivo. Singolare quanto accaduto sul punteggio di 4-3 in favore di Humbert. Il francese, dopo aver conquistato il mini break, ha interrotto casualmente il gioco andando a controllare per qualche secondo il suo telefono riposto nella borsa.
Da lì in poi, blackout totale: quattro punti consecutivi persi e match praticamente “regalato” all’avversario. Un episodio insolito che ha suscitato scalpore tra chi grida allo scandalo scommesse e chi, invece, non riesce a spiegarsi il misterioso atteggiamento di Humbert nel momento decisivo dell’incontro.
🚨 Ugo Humbert is under investigation 🤯
After going up 4-3 with serve in the deciding tiebreak, Humbert randomly stops play to check his phone and loses the next 4 points and match. How do you explain this 🤔 pic.twitter.com/CEm5Cv8ygU
— Mpb (@matchpo1ntbets) February 4, 2026