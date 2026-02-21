Qualificazioni ATP 500 Dubai 2026: Nardi al turno decisivo, battuto Trungelliti

Vittoria al primo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Dubai per Luca Nardi: il nativo di Pesaro ha battuto la wild card argentina Marco Trungelliti (n.131 ATP) con il punteggio di 2-6 6-2 7-6(3) in 2 ore e 2 minuti di gioco. Non bene al servizio nel primo set l’italiano, capace però di cambiare passo nel secondo parziale e di confermarsi anche nel terzo, al termine di una partita dai tanti capovolgimenti di fronte. Ad attendere Nardi al turno decisivo delle qualificazioni ci sarà Pablo Carreno Busta (n.123 ATP), vincitore della sfida contro Van de Zandschulp con il punteggio di 6-3 6-2.

La partita

Parte subito in salita il match per Nardi: già nel secondo game arriva il break di Trungelliti, che si porta dopo pochi minuti sul 3-0. Il pesarese si scioglie e tiene facilmente il servizio, ma il set si gioca ormai sui turni di battuta dell’argentino, capace di annullare due palle break consecutive sul 3-1. Da quel momento in poi il parziale prende una direzione chiara: Trungelliti, senza correre rischi, si porta sul 5-2, strappa ancora il servizio all’italiano e chiude 6-2 in 33 minuti. Solo il 50% di prime in campo per Nardi, che fatica molto anche con la seconda, raccogliendo appena il 27% dei punti.

Il secondo set inizia in maniera opposta: l’italiano strappa il servizio a zero a Trungelliti già nel primo game e consolida, seppur a fatica, nel gioco successivo portandosi sul 2-0. Sul 4-2 arriva il secondo break del parziale, che consegna definitivamente il set a Nardi, bravo a chiudere 6-2 in soli 30 minuti.

Nel terzo set il pesarese ottiene un break in apertura, ma lo restituisce immediatamente nel game successivo, aprendo alla reazione dell’argentino. Trungelliti, però, non sfrutta l’occasione e perde nuovamente il servizio, concedendo una seconda chance a Nardi, che questa volta consolida il vantaggio. Sul 4-2 per l’italiano arrivano tre game consecutivi dell’argentino, capace di ristabilire l’equilibrio. La sfida si decide così al tie-break, dove Nardi riesce a chiudere il match per 7 punti a 3.