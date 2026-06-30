Wimbledon 2026, Zverev parte bene: battuto Blockx in quattro set

Alexander Zverev apre il proprio cammino a Wimbledon con una bella vittoria sudata. Il campione del Roland Garros 2026 supera il belga Alexander Blockx con il punteggio di 6-4 6-7 7-6(5) 7-6(0) dopo due ore e di gioco, in un match che ha avuto più di un momento di difficoltà risolto però con maestria dal tedesco.

I dati più impressionanti della giornata riguardano il servizio: Zverev è stato semplicemente intoccabile, con 21 ace scagliati e percentuali altissime per tutto l’arco dell’incontro. Un’arma che gli ha permesso di restare sempre in controllo dei propri turni di battuta, anche nei momenti in cui Blockx ha alzato il livello e ha portato il match al tie-break per ben tre volte, prima perdendolo e poi vincendolo per rimettere tutto in linea.

Non è stato l’avversario ideale da cui partire per Zverev, che ha dovuto sudare più del previsto per un match di apertura in uno Slam. Proprio per questo, però, la sfida è stata utile: ha permesso al tedesco di capire che il livello, dopo Parigi, c’è ancora. In secondo turno Zverev affronterà il francese Valentin Royer.