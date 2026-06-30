Wimbledon 2026: fuori a sorpresa Svitolina, Snigur avanti

Elina Svitolina subisce uno stop non preventivato e termina anticipatamente il suo percorso. La trentunenne ucraina esce all’esordio in quest’edizione di Wimbledon per mano della connazionale Daria Snigur, con il punteggio di 7-5 6-2. Una partita che sembrava all’inizio in totale controllo dell’esperta tennista classe ’94, che si fa cogliere impreparata e subisce la rimonta. Dopo un 4 a 0 iniziale nel set d’apertura a suo favore, Svitolina viene ripresa e superata, non riuscendo ad invertire il trend negativo nel secondo parziale e incassando una pesante battuta d’arresto. Al primo incontro in assoluto tra le due, Snigur effettua il primo upset del torneo, che vede l’uscita di scena della testa di serie numero otto. Nel prossimo turno sfiderà la qualificata Leolia Jeanjean, vincente nel match contro Veronika Erjavec.