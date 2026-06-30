Wimbledon 2026: medical timeout per Dimitrov contro Sweeny

Medical timeout per Grigor Dimitrov nel corso del match con Dane Sweeny, valido per il primo turno di Wimbledon 2026. Problema fisico da definire per il bulgaro, che ha richiesto l’ausilio del fisioterapista e poi ha deciso di rientrare negli spogliatoi per il medical timeout. Dimitrov ha vinto il primo set al tie-break e ha chiamato mto sul punteggio di 2-1 Sweeny senza break nel secondo set. La speranza è che non arrivi il ritiro per Dimitrov.

20.13 – Dimitrov tiene il servizio.

20.10 – Rientrato ora in campo Dimitrov, che riparte al servizio sotto 2-1 nel secondo set.

20.08 – Sempre negli spogliatoi Dimitrov.

20.02 – Medical timeout per Dimitrov sul 2-1 Sweeny nel secondo set. Il bulgaro rientra negli spogliatoi per farsi trattare.