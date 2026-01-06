WTA Auckland 2026: Cocciaretto conquista gli ottavi di finale

Elisabetta Cocciaretto si impone col punteggio di 6-2 7-5 contro Alycia Parks e vola agli ottavi di finale del WTA di Auckland 2026. Prestazione convincente dell’azzurra che ha chiuso la pratica in poco più di un’ora e trenta minuti di gioco non concedendo alcuna palla break alla propria avversaria nel corso del primo parziale. Nel prossimo turno, la numero 81 del ranking dovrà affrontare un match per nulla semplice contro la testa di serie numero 5 del torneo Magda Linette che ha sconfitto Venus Williams per 6-4 4-6 6-2. Tre i precedenti nel circuito WTA tra l’italiana e la polacca avanti per 2-1 nel computo totale. L’unica vittoria di Cocciaretto su Linette risale al 2022 quando sul cemento del WTA 125 di Tampico si impose col punteggio di 7-6 4-6 6-1.

LA PARTITA

Nel primo set la tennista italiana sul proprio servizio ha concesso pochissime chance all’avversaria, concludendo con un secco 6-2. Il secondo parziale è stato completamente diverso: nonostante il break subito a inizio set, la numero 101 del ranking ha risposto immediatamente con il contro break. Sul punteggio di 5-5 è stata Cocciaretto a strappare il servizio all’avversaria e nel dodicesimo game ha chiuso la pratica, riuscendo anche ad annullare la terza palla break della statunitense.

Marco della Calce