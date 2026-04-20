Masters 1000 Madrid 2026: Hurkacz accoglie Cervara nel team (VIDEO)

Aria di novità nel team di Hubert Hurkacz. Il polacco, dopo la recente separazione da Nicolas Massù, ha scelto di affidarsi a Gilles Cervara, storico allenatore di Daniil Medvedev e nell’ultimo periodi di Nishesh Basavareddy. Una collaborazione che prende il via proprio al Masters 1000 di Madrid, primo banco di prova per la nuova coppia. Hurkacz esordirà contro un qualificato e, in caso di vittoria, potrebbe incrociare già al turno successivo Lorenzo Musetti, semifinalista nell’edizione 2025 del torneo.

Il momento è delicato ma incoraggiante: dopo settimane complicate al rientro dall’infortunio, il polacco ha mostrato segnali di crescita a Monte-Carlo, ritrovando solidità soprattutto al servizio e maggiore incisività nei colpi da fondo. L’arrivo di Cervara va proprio in questa direzione: dare continuità a un percorso che cerca nuove certezze.