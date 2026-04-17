WTA 500 Stoccarda 2026, Gauff: “Io come Nadal? Magari la versione low-cost” (VIDEO)

Sì, forse posso essere la versione low-cost di Rafa. Non vorrei essere massacrata online”. Coco Gauff personalizza così, con una discreta dose di ironia, l’intervista in campo dopo la vittoria su Liudmila Samsonova agli ottavi di finale del WTA 500 di Stoccarda 2026, ma andiamo con ordine. Alla domanda su una giocatrice o un giocatore da cui prendere ispirazione, la statunitense risponde: “Il più grande giocatore sul rosso è Nadal, non gioco proprio come lui ma cerco di colpire di dritto come faceva lui sulla terra”.
A quel punto il giornalista dice sorridendo: “Mi piace, quindi sei come una versione destrorsa di Rafa?“. Da questa domanda nasce l’ironica replica della classe 2004 che testualmente si definisce una “Versione del Walmart di Nadal” dal nome dell’iconica catena di discount statunitense.
– “¿En quién te inspiras para jugar en clay?”
– Gauff: “En Rafa, que es el mejor en clay. Lo intento, pero mi derecha no es como la suya”
– “Sos como una versión diestra de Rafa”
– Gauff: “Una versión barata… no quiero que me maten en internet”
— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 16, 2026