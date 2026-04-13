Serie tv su Nadal, ufficializzata la data del debutto di “Rafa”

Nel dicembre 2024 Netflix aveva annunciato la produzione di una serie tv che avrebbe mostrato il dietro le quinte dell’ultima stagione nel Tour di Rafael Nadal, il 2024 appunto. Ora c’è anche la data ufficiale: “Rafa” verrà rilasciata il 29 maggio su Netflix. La serie sarà composta da quattro episodi e, come annunciato da Netflix “Offrirà un ritratto intimo e umanamente profondo di una delle più grandi leggende dello sport”.

“Il documentario mostrerà non solo l’evoluzione del campione, ma anche l’impatto fisico ed emotivo che ha influenzato il suo percorso” prosegue il comunicato, mettendo in evidenza la lotta del campione spagnolo con gli infortuni. Nella serie compariranno anche altre importanti figure del tennis come Roger Federer, Novak Djokovic e John McEnroe. Il direttore è Zach Heinzerling, vincitore degli Emmy Award e nomination agli Oscar.