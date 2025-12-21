Norrie sul fitto calendario ATP: “Sta ai giocatori decidere quando fermarsi”

“Ogni giocatore può scegliere il proprio calendario e può decidere di propria volontà quando e se fermarsi“. Lo afferma senza troppi giri di parole Cameron Norrie in un’intervista rilasciata ai microfoni del Daily Mail. Il nazionale britannico, come molti suoi colleghi durante la stagione, è stato interrogato circa il fitto calendario ATP al quale i tennisti sono chiamati a rispondere presente. Oltre a mostrare quanto il problema del calendario sia affrontabile, l’ex numero 8 del mondo sottolinea l’importanza del divertimento di scendere in campo.

CRITICA ALLE CRITICHE

C’è chi riesce ad adattarsi e chi no così come chi riesce a organizzare al meglio la propria stagione e chi rincorre risultati e punti in numerosi tornei. Si potrebbe sintetizzare così il pensiero di Norrie sul calendario ATP e su chi ne critica aspramente i tanti impegni ravvicinati: “Il calendario ATP è molto lungo ma sta ai giocatori decidere quando riposarsi. Nessuno è obbligato a giocare ogni ATP 250, ci sono alcuni tornei 500 e alcuni Masters 1000 che sono obbligatori ma puoi sempre organizzarti secondo il tuo calendario. Nel passato ho provato a giocare ogni torneo ma ho spinto il mio corpo al limite. Per questo motivo ho imparato a gestire meglio i miei impegni sapendo quale torneo sarebbe stato più adatto a me“.

IL DIVERTIMENTO È LA CHIAVE

Una stagione iniziata con l’obiettivo di tornare prima in top 50 e poi in top 30 come ammette lo stesso Norrie ma proseguito sulla base di qualcosa di più importante: la possibilità di riuscirsi a godere il proprio tennis. “A inizio stagione mi stavo mettendo addosso troppa pressione invece di scendere in campo e lasciare accadere le cose. Sapevo che avrei avuto la possibilità di tornare prima in top 50 e poi in top 30 ma dovevo fare un passo indietro – afferma il numero 27 del ranking mondiale – la cosa importante era divertirmi con il mio tennis“.