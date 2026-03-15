Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Indian Wells: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Jannik Sinner si è laureato campione del Masters 1000 di Indian Wells 2026, conquistando anche l’ultimo titolo importante sul cemento che gli mancava. L’azzurro ha messo la ciliegina sulla torta a una settimana da incorniciare, sconfiggendo nell’atto conclusivo Daniil Medvedev. Quanto ha guadagnato Sinner e quanti punti ha incassato? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

INDIAN WELLS: IL MONTEPREMI COMPLETO

Grazie al trionfo in California, Sinner ha incassato una cifra molto elevata: ben 1 milione 151 mila 380 dollari. Si è inoltre assicurato 1.000 punti, doppiamente preziosi in chiave ranking ATP poiché nel 2025 non aveva potuto giocare il torneo e quindi sono del tutto guadagnati (non ne aveva da scartare).