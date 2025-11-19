Roger Federer dal 2026 entrerà a far parte dell’International Tennis Hall of Fame

La leggenda entra nella leggenda. Si potrebbe definire così la notizia che vedrà Roger Federer far parte, dal 2026, dell’International Tennis Hall of Fame. La cerimonia ufficiale è prevista per l’agosto dello stesso anno presso la città di Newport. Il venti volte campione Slam ha ricevuto tale comunicazione in una video conferenza alla quale erano presenti altre icone del tennis mondiale come Stefan Edberg, Boris Becker e Billie Jean King.

UNA NOTIZIA SPECIALE

“Essere inserito nell’International Tennis Hall of Fame è un grandissimo onore per me. Ho sempre apprezzato gli esempi dei campioni che mi hanno preceduto così come la storia del tennis. Questa notizia è davvero speciale per me, è un grande riconoscimento per la mia carriera e non vedo l’ora di essere a Newport il prossimo agosto”. Questo il commento del campione di Basilea.