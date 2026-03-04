Crisi Medio Oriente: Medvedev, Rublev e Khachanov diretti verso gli USA

Nuovi sviluppi sul fronte mediorientale, riguardanti in particolare la modalità con cui alcuni tennisti starebbero lasciando Dubai. Un post su X ripreso da Josè Morgado mostra come il doppista Harri Heliovaara ha annunciato che il loro tentativo di lasciare Dubai tramite l’Oman sia fallito. Il finlandese, però, fornisce ulteriori news sui tennisti russi (Daniil Medvdev, Andrey Rublev e Karen Khachanov), che stanno lasciando il Medio Oriente su un jet privato da Muscat, capitale dell’Oman, direzione Los Angeles, per approdare ad Indian Wells e poter disputare il primo Masters 1000 della stagione.