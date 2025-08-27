NewsUS Open

Us Open 2025, programma e ordine di gioco giovedì 28 agosto: Sinner in sessione diurna

Il programma della quinta giornata con gli orari italiani e l’ordine di gioco di giovedì 28 agosto agli US Open 2025. Ancora una full immersion da Flushing Meadows per gli appassionati di tennis,  in particolare per i tifosi degli azzurri. Torna in campo Jannik Sinner in un match da non sottovalutare contro l’australiano Popyrin che qui a New York dodici mesi fa riuscì ad eliminare Novak Djokovic. In campo anche Musetti e Cobolli, che nel caso dovessero vincere entrambi, si affronterebbero poi in un derby al terzo round. Di seguito ecco allora la programmazione completa con tutti gli incontri e gli orari. 

IL TABELLONE MASCHILE

IL TABELLONE FEMMINILE

IL PROGRAMMA DI GIOVEDI 28 AGOSTO

Arthur Ashe Stadium

  • 17:30
    Suzan Lamens (NED) vs [2] Iga Swiatek (POL)

  • Seguito da:
    [1] Jannik Sinner (ITA) vs Alexei Popyrin (AUS)

  • 01:00
    Donna Vekic (CRO) vs [3] Coco Gauff (USA)

  • Seguìto da:
    Nuno Borges (POR) vs [14] Tommy Paul (USA)

Louis Armstrong Stadium

  • 17:00
    [10] Lorenzo Musetti (ITA) vs David Goffin (BEL)

  • Seguìto da:
    Hailey Baptiste (USA) vs [23] Naomi Osaka (JPN)

  • 01:00
    [3] Alexander Zverev (GER) vs Jacob Fearnley (GBR)

  • Seguìto da:
    [8] Amanda Anisimova (USA) vs Maya Joint (AUS)

Grandstand

  • 17:00
    Tristan Boyer (USA) vs [15] Andrey Rublev

  • Seguìto da:
    Sorana Cirstea (ROU) vs [11] Karolina Muchova (CZE)

  • Seguìto da:
    Doubles TBA

  • 22:00
    [26] Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Daniel Altmaier (GER)

Stadium 17

  • 17:00
    [18] Beatriz Haddad Maia (BRA) vs Viktorija Golubic (SUI)

  • Seguìto da:
    Jenson Brooksby (USA) vs [24] Flavio Cobolli (ITA)

  • Seguìto da:
    [15] Daria Kasatkina (AUS) vs Kamilla Rakhimova

  • 23:00
    Shintaro Mochizuki (JPN) vs [8] Alex de Minaur (AUS)

Court 5

  • 17:00
    [21] Linda Noskova (CZE) vs Eva Lys (GER)

  • Seguìto da:
    Leandro Riedi (SUI) vs [19] Francisco Cerundolo (ARG)

  • Seguìto da:
    Renata Zarazua (MEX) vs Diane Parry (FRA)

  • Seguìto da:
    Roman Safiullin vs [25] Felix Auger-Aliassime (CAN)

Court 6

  • 17:00
    Doubles TBA

  • Non prima delle 18:30
    [28] Magdalena Frech (POL) vs Peyton Stearns (USA)

Court 7

  • 17:00
    Maria Sakkari (GRE) vs Anna Bondar (HUN)

  • Seguìto da:
    Valentin Royer (FRA) vs [27] Denis Shapovalov (CAN)

  • Seguìto da:
    [31] Gabriel Diallo (CAN) vs Jaume Munar (ESP)

Court 10

  • 17:00
    Adam Walton (AUS) vs Coleman Wong (HKG)

  • Seguìto da:
    Anastasia Zakharova vs Laura Siegemund (GER)

Court 11

  • 17:00
    [13] Ekaterina Alexandrova vs Xinyu Wang (CHN)

  • Seguìto da:
    [9] Karen Khachanov vs Kamil Majchrzak (POL)

  • Seguìto da:
    Jaqueline Cristian (ROU) vs Ashlyn Krueger (USA)

Court 12

  • 17:00
    [29] Anna Kalinskaya vs Yulia Putintseva (KAZ)

  • Seguìto da:
    Zeynep Sonmez (TUR) vs [27] Marta Kostyuk (UKR)

  • Seguìto da:
    [23] Alexander Bublik (KAZ) vs Tristan Schoolkate (AUS)

