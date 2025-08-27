Us Open 2025, programma e ordine di gioco giovedì 28 agosto: Sinner in sessione diurna

Il programma della quinta giornata con gli orari italiani e l’ordine di gioco di giovedì 28 agosto agli US Open 2025. Ancora una full immersion da Flushing Meadows per gli appassionati di tennis, in particolare per i tifosi degli azzurri. Torna in campo Jannik Sinner in un match da non sottovalutare contro l’australiano Popyrin che qui a New York dodici mesi fa riuscì ad eliminare Novak Djokovic. In campo anche Musetti e Cobolli, che nel caso dovessero vincere entrambi, si affronterebbero poi in un derby al terzo round. Di seguito ecco allora la programmazione completa con tutti gli incontri e gli orari.
IL PROGRAMMA DI GIOVEDI 28 AGOSTO
Arthur Ashe Stadium
-
17:30
Suzan Lamens (NED) vs [2] Iga Swiatek (POL)
-
Seguito da:
[1] Jannik Sinner (ITA) vs Alexei Popyrin (AUS)
-
01:00
Donna Vekic (CRO) vs [3] Coco Gauff (USA)
-
Seguìto da:
Nuno Borges (POR) vs [14] Tommy Paul (USA)
Louis Armstrong Stadium
-
17:00
[10] Lorenzo Musetti (ITA) vs David Goffin (BEL)
-
Seguìto da:
Hailey Baptiste (USA) vs [23] Naomi Osaka (JPN)
-
01:00
[3] Alexander Zverev (GER) vs Jacob Fearnley (GBR)
-
Seguìto da:
[8] Amanda Anisimova (USA) vs Maya Joint (AUS)
Grandstand
-
17:00
Tristan Boyer (USA) vs [15] Andrey Rublev
-
Seguìto da:
Sorana Cirstea (ROU) vs [11] Karolina Muchova (CZE)
-
Seguìto da:
Doubles TBA
-
22:00
[26] Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Daniel Altmaier (GER)
Stadium 17
-
17:00
[18] Beatriz Haddad Maia (BRA) vs Viktorija Golubic (SUI)
-
Seguìto da:
Jenson Brooksby (USA) vs [24] Flavio Cobolli (ITA)
-
Seguìto da:
[15] Daria Kasatkina (AUS) vs Kamilla Rakhimova
-
23:00
Shintaro Mochizuki (JPN) vs [8] Alex de Minaur (AUS)
Court 5
-
17:00
[21] Linda Noskova (CZE) vs Eva Lys (GER)
-
Seguìto da:
Leandro Riedi (SUI) vs [19] Francisco Cerundolo (ARG)
-
Seguìto da:
Renata Zarazua (MEX) vs Diane Parry (FRA)
-
Seguìto da:
Roman Safiullin vs [25] Felix Auger-Aliassime (CAN)
Court 6
-
17:00
Doubles TBA
-
Non prima delle 18:30
[28] Magdalena Frech (POL) vs Peyton Stearns (USA)
Court 7
-
17:00
Maria Sakkari (GRE) vs Anna Bondar (HUN)
-
Seguìto da:
Valentin Royer (FRA) vs [27] Denis Shapovalov (CAN)
-
Seguìto da:
[31] Gabriel Diallo (CAN) vs Jaume Munar (ESP)
Court 10
-
17:00
Adam Walton (AUS) vs Coleman Wong (HKG)
-
Seguìto da:
Anastasia Zakharova vs Laura Siegemund (GER)
Court 11
-
17:00
[13] Ekaterina Alexandrova vs Xinyu Wang (CHN)
-
Seguìto da:
[9] Karen Khachanov vs Kamil Majchrzak (POL)
-
Seguìto da:
Jaqueline Cristian (ROU) vs Ashlyn Krueger (USA)
Court 12
-
17:00
[29] Anna Kalinskaya vs Yulia Putintseva (KAZ)
-
Seguìto da:
Zeynep Sonmez (TUR) vs [27] Marta Kostyuk (UKR)
-
Seguìto da:
[23] Alexander Bublik (KAZ) vs Tristan Schoolkate (AUS)