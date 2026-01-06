AtpNewsWta

ATP/WTA Brisbane 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 7 gennaio. Medvedev-Tiafoe match di cartello

Il programma del secondo turno con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 7 gennaio per l’ATP/WTA di Brisbane 2026. Il numero 1 del seeding Daniil Medvedev sfiderà Frances Tiafoe sulla Pat Rafter Arena non prima delle ore 4:00 italiane. Il programma sul centrale verrà aperto dal match tra Anna Kalinskaya e Jessica Pegula. Tornano in campo anche gli ‘Special K’ Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis che sfideranno la coppia francese formata da Sadio Doumbia e Fabien Reboul. Ad aprire il programma sullo Show Court 1 il derby americano tra Alex Michelsen e Learner Tien.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÍ 7 GENNAIO

PAT RAFTER ARENA

Ore 2:00 

Kalinskaya – (4) Pegula

Non prima delle ore 4:00 e a seguire

(1) Medvedev – Tiafoe

(3) Lehecka – Korda

Non prima delle ore 9:30 e a seguire

(WC) Birrell – (2) Anisimova

Non prima delle ore 11:00 e a seguire

(6) Doumbia/Reboul/ (WC) Kokkinakis/Kyrgios

SHOW COURT 1

Ore 2:00 e a seguire

Michelsen – (8) Tien

(WC) Jones – (10) Samsonova

Frech – (9) Noskova

(6) Andreeva – (Q) Gadecki

Non prima delle ore 9:00

(LL) Majchrzak – Opela

SHOW COURT 2

Non prima delle ore 2:00 e a seguire

(13) Fernandez – Yastremska

(8) Tauson – (Q) Sasnovich

Non prima delle ore 5:00 e a seguire

Badosa/Sabalenka – (3) Bucsa/Perez

Hseish/Ostapenko – (WC) Hon/Muchova

(16) Kostyuk – Putinseva

COURT 10

Non prima delle ore 2:00 e a seguire

(5) Guinard/Johnson – Demoliner/Mpetshi Perricard

(4) Nys/Verbeek – Collignon/Vacherot

Behar/Vliegen – (3) Cabral/Miedler

Non prima delle ore 6:30

Korda/Nakashima – (7) King/Peers

