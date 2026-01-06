ATP/WTA Brisbane 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 7 gennaio. Medvedev-Tiafoe match di cartello

Il programma del secondo turno con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 7 gennaio per l’ATP/WTA di Brisbane 2026. Il numero 1 del seeding Daniil Medvedev sfiderà Frances Tiafoe sulla Pat Rafter Arena non prima delle ore 4:00 italiane. Il programma sul centrale verrà aperto dal match tra Anna Kalinskaya e Jessica Pegula. Tornano in campo anche gli ‘Special K’ Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis che sfideranno la coppia francese formata da Sadio Doumbia e Fabien Reboul. Ad aprire il programma sullo Show Court 1 il derby americano tra Alex Michelsen e Learner Tien.
IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÍ 7 GENNAIO
PAT RAFTER ARENA
Ore 2:00
Kalinskaya – (4) Pegula
Non prima delle ore 4:00 e a seguire
(1) Medvedev – Tiafoe
(3) Lehecka – Korda
Non prima delle ore 9:30 e a seguire
(WC) Birrell – (2) Anisimova
Non prima delle ore 11:00 e a seguire
(6) Doumbia/Reboul/ (WC) Kokkinakis/Kyrgios
SHOW COURT 1
Ore 2:00 e a seguire
Michelsen – (8) Tien
(WC) Jones – (10) Samsonova
Frech – (9) Noskova
(6) Andreeva – (Q) Gadecki
Non prima delle ore 9:00
(LL) Majchrzak – Opela
SHOW COURT 2
Non prima delle ore 2:00 e a seguire
(13) Fernandez – Yastremska
(8) Tauson – (Q) Sasnovich
Non prima delle ore 5:00 e a seguire
Badosa/Sabalenka – (3) Bucsa/Perez
Hseish/Ostapenko – (WC) Hon/Muchova
(16) Kostyuk – Putinseva
COURT 10
Non prima delle ore 2:00 e a seguire
(5) Guinard/Johnson – Demoliner/Mpetshi Perricard
(4) Nys/Verbeek – Collignon/Vacherot
Behar/Vliegen – (3) Cabral/Miedler
Non prima delle ore 6:30
Korda/Nakashima – (7) King/Peers