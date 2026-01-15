Australian Open 2026: buone sensazioni per Djokovic, sconfitto Tiafoe in esibizione

Ottimo test per Novak Djokovic nel match d’esibizione contro Frances Tiafoe, in questa fase di avvicinamento all’Australian Open 2026. La sfida contro lo statunitense è terminata 6-3 6-4 e, nonostante sia stata caratterizzata da scambi ad alta intensità, è sembrato che il serbo non spingesse al massimo i suoi colpi. Ciò può essere dettato dalla precauzione nei movimenti del suo collo, negli scorsi giorni trattato dal fisioterapista, ma anche per non rischiare nulla a livello generale a pochi giorni dall’inizio dell’Happy Slam. A 38 anni, i match al meglio dei cinque set possono essere molto duri da affrontare, per questo il 24 volte campione Slam proverà a preservarsi al massimo per cercare di stupire, ancora una volta.