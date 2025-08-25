Dagli Slam agli ITF, tutti i risultati dei tennisti italiani impegnati questa settimana (25-31 agosto)

Un contenitore settimanale che raccoglie tutti i risultati dei tennisti e delle tenniste italiane a livello professionistico. Aggiornamenti quotidiani su ogni incontro dei nostri portacolori, dai tornei dello Slam ai tornei ITF da 15K.
SETTIMANA 25-31 AGOSTO
US OPEN
1T:Sinner-Kopriva
1T:Sonego-Schoolkate
1T:Musetti-Mpetshi Perricard
1T:Cobolli-Passaro
1T:Arnaldi-Cerundolo
1T:Nardi-Machac 36 16 16
1T:Darderi-Hijikata 62 61 62
1T:Bellucci-Shang
CH75 COMO
1T:Bondioli-Fonio
1T:Brancaccio-Feldbausch
1T:Arnaboldi-Guillen Meza
1T:Compagnucci-Squire
1T:Cecchinato-Mikrut
1T:Caniato-Taverna 46 63 61
1T:Travaglia-Pennaforti
1T:J.Berrettini-Ambrogi
1T:Carboni-Skatov
QR:Dalla Valle-Boitan 57 63 36
QR:Pennaforti-Montes de la Torre 62 46 63
QR:Brancaccio-Iannaccone 64 64
QR:Fonio-Vasami 64 62
QR:Compagnucci-Faurel 64 64
Q1:Dalla Valle-Kalyanpur 36 61 64
Q1:Pennaforti-Barnat 60 76
Q1:Brancaccio-Somani 60 75
Q1:Iannaccone-Cukierman 76 75
Q1:Fossati-Squire 06 36
Q1:Fonio-Piatti 63 64
Q1:Vasami-Vrbensky 67 64 64
Q1:Compagnucci-Basile 62 75
CH75 MANACOR
1T:Cina-Friend
CH75 PORTO
Q1:Bocchi-Gima 57 16
CH75 ZHANGJIAGANG
1T:Binda-Tokuda
ITF15 ALLERSHAUSEN
1T:Bocci-Papa
ITF15 BUCHAREST
1T:F.Ferrari-Sucu
1T:Bellifemine-Turcanu
1T:Capitanio-Q
ITF15 BUDAPEST
1T:Fellin-Tamm
1T:Fondriest-Boros
1T:Castagnola-Summers
ITF15 CAP D’AGDE
1T:Ravasio-Bax
1T:Covato-Garcian
1T:Meduri-Salvestre
1T:Pampanin-Chazal
ITF15 FORLI
1T:Oradini-G.Tabacco
1T:Bronzetti-Perfetti
1T:Mazzola-Bagnolini
1T:Bilardo-Manzano 64 16 64
1T:Cocola-Spiridon
1T:Rapagnetta-De Marchi 62 62
1T:Beraldo-Ortenzi 61 61
1T:Ciavarella-Cattaneo
1T:Forti-Bosio
1T:Malgaroli-Rahmani
1T:Scomparin-Antonelli
1T:Miletich-Zanada
1T:Pieri-Seghetti
1T:Comino-M.Sciahbasi 75 61
1T:Rispoli-Vaitiekunas
1T:Rossi-Angelini
ITF15 HONG KONG
1T:Catini-Q
ITF25 OVIEDO
1T:Giustino-Mestre
ITF25 SION
1T:Weis-Mellerio
1T:Toffanin-M.Martinez
1T:Figl-Bernet
1T:Crisostomo-Waldner
ITF25 TRELEW
1T:Juarez-Cavallo
ITF15 VIENNA
1T:Misasi-Q
US OPEN
2T:Paolini-Jovic
1T:Bronzetti-Valentova 36 63 46
1T:Paolini-Aiava 62 76
1T:Cocciaretto-Putintseva 46 67
ITF50 BYTOM
1T:Rosatello-Tona
1T:T.Pieri-Rinaldo Persson
1T:Urgesi-Duerst
1T:Grant-Pawlikowska
ITF50 OLDENZAAL
1T:Ambrosio-Q
ITF15 ANKARA
1T:Monteleone-Easwaramurthi
ITF15 TELAVI
1T:Fornasieri-Kardava
1T:Parentini-Santos Sanchez
ITF35 TRIESTE
1T:Bertoldo-Martinez Cirez
1T:Ricci-Zelnickova 36 67
1T:De Stefano-Novak
1T:Basiletti-Bassols Ribera 16 46
1T:Valente-Lovric
1T:E.Chiesa-Monnot
1T:Lombardini-Jakupovic
1T:Maduzzi-Seibold 46 26
1T:Ruggeri-Maines
1T:Turini-Boskovic
1T:Pigato-Perelygina
1T:Raggi-Mazzola
1T:Rocchetti-Bandecchi 67 06
ITF35 VERBIER
1T:Meliss-Voracek
1T:Spiteri-Squarcialupi
1T:Di Sarra-Q
1T:Giordano-Lemaitre