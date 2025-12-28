Sinner è il quinto atleta dell’anno per Eurosport Francia

Per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner è il quinto atleta dell’anno secondo la classifica stilata da Eurosport Francia. Il numero due del tennis mondiale nel corso del 2025 ha raggiunto tutte le finali dei tornei dello Slam e ha sollevato al cielo ben sei titoli: Australian Open (Slam), Wimbledon (Slam), Pechino (500), Vienna (500), Parigi (1000) e ATP Finals di Torino. Al momento, l’altoatesino è l’unico tennista a figurare tra i dieci migliori atleti dell’annata che sta per terminare. La testata giornalistica transalpina ha inoltre già reso nota la classifica dal decimo al quarto posto con piazzamento e numero totale di voti
SINNER MA NON SOLO – LA CLASSIFICA COMPLETA
Questa la classifica dal decimo al quinto posto stilata da Eurosport Francia per quanto riguarda i migliori atleti del 2025:
- 10) Sydney McLaughlin-Levrone (USA) 44 punti (Atletica)
- 9) Pauline Ferrand-Prévot (FRA) 62 punti (Ciclismo)
- 8) Ousmane Dembélé (FRA) 86 punti (Calcio)
- 7) Melissa Jefferson-Wooden (USA) 92 punti (Atletica)
- 6) Summer McIntosh (CAN) 98 punti (Nuoto)
- 5) Jannik Sinner (ITA) 105 punti (Tennis)
- 4) Léon Marchand (FRA) 187 punti (Nuoto)
Il podio completo verrà svelato nei prossimi giorni