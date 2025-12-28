Sinner è il quinto atleta dell’anno per Eurosport Francia

Per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner è il quinto atleta dell’anno secondo la classifica stilata da Eurosport Francia. Il numero due del tennis mondiale nel corso del 2025 ha raggiunto tutte le finali dei tornei dello Slam e ha sollevato al cielo ben sei titoli: Australian Open (Slam), Wimbledon (Slam), Pechino (500), Vienna (500), Parigi (1000) e ATP Finals di Torino. Al momento, l’altoatesino è l’unico tennista a figurare tra i dieci migliori atleti dell’annata che sta per terminare. La testata giornalistica transalpina ha inoltre già reso nota la classifica dal decimo al quarto posto con piazzamento e numero totale di voti

SINNER MA NON SOLO – LA CLASSIFICA COMPLETA

Questa la classifica dal decimo al quinto posto stilata da Eurosport Francia per quanto riguarda i migliori atleti del 2025:

10) Sydney McLaughlin-Levrone (USA) 44 punti (Atletica)

9) Pauline Ferrand-Prévot (FRA) 62 punti (Ciclismo)

8) Ousmane Dembélé (FRA) 86 punti (Calcio)

7) Melissa Jefferson-Wooden (USA) 92 punti (Atletica)

6) Summer McIntosh (CAN) 98 punti (Nuoto)

5) Jannik Sinner (ITA) 105 punti (Tennis)

4) Léon Marchand (FRA) 187 punti (Nuoto)

Il podio completo verrà svelato nei prossimi giorni