Atp Finals 2025: il primo allenamento di Sinner sarà con il ceco Mrva

Sale la febbre per le ATP Finals di Torino. Giovedì alle ore 12 è previsto il sorteggio per la composizione dei due gironi ma mercoledì 5 è già giornata di allenamenti per alcuni dei protagonisti più attesi. Dalle ore 18 alle ore 19 è infatti previsto il primo allenamento di Jannik Sinner sui campi del Circolo della Stampa-Sporting. Il numero uno del mondo incrocerà le racchette con il promettente sparring ceco classe 2007, Maxim Mrva.
C’È ANCHE ALCARAZ
A testare le proprie condizioni fisiche, in vista delle ATP Finals di doppio, anche la coppia di azzurri formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori in sessione di allenamento dalle ore 15 alle ore 17 sul campo Stampa-Sporting 2.
Tra i protagonisti della giornata odierna anche Ben Shelton (allenamento in tarda mattinata con Mrva per lui), Alexander Zverev (sul campo centrale nel primo pomeriggio) e Alex de Minaur (sul campo Sebastopoli nel tardo pomeriggio). Da segnalare sul centrale dalle ore 17 alle ore 19 l’allenamento combinato tra Carlos Alcaraz e il finalista della scorsa edizione Taylor Fritz.
IL PROGRAMMA COMPLETO – 5 NOVEMBRE
CENTER COURT
Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 – Krawietz + Coach
Dalle ore 11:00 alle ore 12:30 – Harrison + King
Dalle ore 12:30 alle ore 14.30 – Shelton + Mrva
Dalle ore 15:30 alle ore 17:30 – Zverev + Sparring Personale
Dalle ore 17:30 alle ore 19:00 – Alcaraz + Fritz
Dalle ore 19:00 alle ore 20:00 – Granollers + Zeballos
Dalle ore 20:00 alle ore 21:00 – Skupsky + Coach
SEBASTOPOLI COURT
Dalle ore 10:30 alle ore 11:00 – Harrison + King
Dalle ore 17:00 alle ore 17:30 – Alcaraz + Fritz
Dalle ore 17:30 alle ore 19:30 – De Minaur + Vives
Dalle ore 19:30 alle ore 20:00 – Skupski + Coach
STAMPA SPORTING 1
Dalle ore 14:30 alle ore 15:30 – Piraino + Coach
Dalle ore 15:30 alle ore 17:00 – Pattern + Piraino
Dalle ore 17:00 alle ore 19 – Bolelli è Vavassori
STAMPA SPORTING 2
Dalle ore 16:30 alle ore 18:00 – Arevalo + Pavic + Mrva
Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 – Sinner + Mrva