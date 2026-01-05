Wawrinka: “Non ho ancora ricevuto wild card per l’Australian Open 2026”

“Non ho ancora ricevuto un invito per l’Australian Open 2026”. Stan Wawrinka, all’ultima stagione della carriera, ha cominciato questo 2026 mostrando un livello altissimo nelle due partite giocate alla United Cup con la sua Svizzera. Nonostante ciò, il numero 157 al mondo ha sorpreso tutti dichiarando nel corso della conferenza stampa posteriore al tie contro l’Italia di non aver ancora ottenuto la wild card per giocare il primo Slam della stagione a sole tre settimane dall’inizio del torneo. “Sono molto grato a tutti i tornei che mi stanno offrendo la possibilità di giocare – ha detto il tre volte vincitore Slam -. Sarò anche ad Auckland, ma al momento non ho ricevuto un invito per il prossimo Australian Open”. Sulla questione è intervenuta anche la compagna di nazionale Belinda Bencic: “Non so cosa stiano aspettando a concedergli questa wildcard”.

L’AMORE PER IL TENNIS E PER I SUOI TIFOSI

Dopo la sconfitta con Flavio Cobolli, Wawrinka ha parlato delle sensazioni provate dentro e fuori dal campo in questo inizio di stagione: “Vorrei riuscire a giocare rilassato, lasciando andare il braccio senza mettermi ulteriore pressione. Mi diverto ancora troppo per non sentire la tensione; alcune volte mi preoccupo troppo riguardo quello che succede in campo – ha spiegato il nativo di Losanna -, ma amo questo sport e voglio combattere fino alla fine”. Il calore dei tifosi nei confronti di Wawrinka è stato incredibile e lo svizzero stesso ha voluto spendere qualche parola a riguardo: “L’atmosfera alla United Cup è stata fino a qui incredibile; i fan mi danno l’energia di cui ho bisogno per performare al mio meglio”.

Marco della Calce