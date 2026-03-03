Masters 1000 Indian Wells 2026, Sinner: “Mi sento bene, credo di poter giocare un buon tennis”

Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Masters 1000 di Indian Wells, dove debutterà al secondo turno contro il vincente del match tra Duckowrth ed un qualificato.

Un torneo particolare per il numero 2 del mondo. Dodici mesi fa, infatti, Sinner non poté scendere in campo nel deserto californiano a causa della sospensione legata al caso doping. Eppure Indian Wells resta una tappa importante nel suo percorso: nel 2024 si era fermato in semifinale, sconfitto da Carlos Alcaraz. Un titolo che ancora manca nella sua grande e ricca bacheca.

“Ora mi concentro su questi due tornei molto importanti prima di andare su terra”. Cosi il n.2 del mondo ha parlato riguardante la doppietta di Indian Wells e Miami confermando anche il buon feeling con le condizioni e la superficie di questi primi giorni di allenamento: “Mi sento bene e sono fiducioso di poter esprimere un buon tennis”.

Sinner arriva al primo “1000” dell’anno dopo la semifinale raggiunta agli Australian Open e i quarti di finale all’ATP 500 di Dubai. Risultati che qualcuno ha definito non del tutto brillanti per uno standard ormai altissimo al quale ci ha abituato l’altoatesino, ma anche su questo aspetto l’azzurro si sente bene e senza nessuna preoccupazione: “La mia stagione finora è stata buona: sono felice di come mi sento mentalmente”.

Riguardante la sconfitta per mano di Jakub Mensik nei quarti di finale del “500” qatariota ai microfoni di Sky Sport, Jannik Sinner ha ammesso di aver forse rallentato il suo gioco: “A Doha ho pensato maggiormente alle variazioni, tralasciando un pochettino la velocità e rallentando la velocità dei miei colpi. Adesso qui, torniamo a spingere maggiormente con le mie armi”.