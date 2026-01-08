United Cup 2026: Bergs e Mertens portano il Belgio in semifinale, Rep. Ceca subito ko

Dopo Stati Uniti e Svizzera, il Belgio è la terza nazione a qualificarsi per le semifinali della United Cup 2026. Alla nazionale guidata da Christopher Heyman bastano i due singolari per avere la meglio sulla Repubblica Ceca. Il tie si apre con la vittoria di Zizou Bergs su Jakub Mensik per 6-2 7-6(4) in poco meno di un’ora e quarantacinque minuti di gioco. A consegnare al Belgio il punto decisivo ci pensa la numero 19 del ranking mondiale Elise Mertens che sconfigge in rimonta Barbora Krejcikova con lo score di 5-7 6-1 7-5. Ininfluente a questo punto l’esito del doppio misto in programma tra la coppia Mertens/Bergs e quella formata da Krejcikova e Mensik.

UNITED CUP 2026 – LE SEMIFINALI

In semifinale, il Belgio affronterà la Svizzera reduce dalla vittoria nei quarti di finale per 2-1 contro l’Argentina. L’altra semifinale vedrà opporsi gli Stati Uniti alla vincente del tie tra Australia e Polonia che si giocherà il 9 gennaio.