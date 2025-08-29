Us Open 2025, Rybakina splende a New York: “Avere un team che ti supporta fa davvero la differenza. Mai avuto problemi con Vukov”

La risalita di Elena Rybakina verso i piani altissimi della classifica prosegue e a New York gioca uno dei migliori match della stagione contro Emma Raducanu. Una vittoria schiacciante da parte dell’ex vincitrice di Wimbledon, che si impone 6-1 6-2 su un’avversaria che aveva espresso anch’essa un ottimo livello di tennis durante i primi giorni di Us Open. “Sì, oggi è stata una buona prestazione la mia. Non è mai facile giocare contro Emma. A volte il punteggio non lo riflette, ma so che contro di lei devo giocare in maniera molto aggressiva e anche profonda. Credo che oggi ci sia riuscita abbastanza bene, quindi sono contenta“, ha dichiarato in conferenza stampa Rybakina.

“Ad inizio anno ho provato un nuovo coach, ma non ha funzionato, quindi i risultati non erano gli stessi degli anni precedenti. Però adesso penso che stiamo gestendo bene la situazione e ci stiamo avvicinando al livello che voglio raggiungere. Anche fisicamente stiamo lavorando bene. Ovviamente non c’è molto tempo tra un torneo e l’altro, ma nel complesso sono soddisfatta di come stiamo lavorando ora. Avere un team che ti supporta fa davvero la differenza“, ha spiegato.

Gli ultimi mesi di carriera della classe ’99 di Mosca – come ben noto – sono infatti stati caratterizzata dalla sospensione da parte della WTA del suo coach Stefano Vukov. Il tecnico è da poche settimane ufficialmente stato riammesso ed è tornato nel box della sua giocatrice: “Non ho mai avuto problemi con lui. Come ho detto, è semplicemente bello vederlo nel box. Abbiamo sempre avuto una buona comunicazione, non c’è mai stato alcun problema, quindi…”