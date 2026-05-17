Tabellone qualificazioni maschili Roland Garros 2026: tutti gli accoppiamenti. Tanti azzurri al via

È stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni maschili del Roland Garros 2026. Tanti gli azzurri al via: Travaglia, Cecchinato, Pellegrino, Maestrelli, Giustino,Cinà,Napolitano e Cadenasso andranno infatti a caccia di un posto nel main draw del secondo Slam stagionale, che prenderà il via sui campi in terra battuta di Parigi. Sarà la prima volta in un major per Gianluca Cadenasso. Di seguito il tabellone completo delle qualificazioni maschili del Roland Garros 2026:
IL TABELLONE COMPLETO DI QUALIFICAZIONI
(1) De Jong vs Sun
Simakin vs Draxl
(WC) Ghibaudo vs Zheng
Ficovich vs (29) Travaglia
(29) Shimabukuro vs Sakellaridis
Houkes vs Cecchinato
Pellegrino vs Moreno de Alboran
Grenier vs (31) L. Harris
(3) Nava vs Bu
Seiboth Wild vs Hsu
E. Ymer vs Fery
Sakamoto vs (24) Martinez
(4) Wong vs B. Harris
Mccabe vs Kolar
(WC) Bertrand vs Glinka
Prado Angelo vs (18) Mcdonald
(5) Maestrelli vs Noguchi
Midon vs Carballes Baena
Dodig vs Zhou
(WC) Cuenin vs (21) H.Dellien
(6) Molcan vs Crawford
Dougaz vs Gill
Fatic vs Mikrut
Giustino vs (32) Jacquet
(7) Damm vs Samuel
(WC) Goffin vs Tseng
Bueno vs (WC) Bax
Sachko vs Pinnington Jones
(8) Svricina vs Den Ouden
Ferreira Silva vs Gomez
Olivieri vs (WC) Faurel
Clarke vs (23) Sweeny
(9) Basilashvili vs Boscardin Dias
Barrena vs Galarneau
Cinà vs Watanuki
Tomic vs (28) Echargui
(10) Faria vs Dimitrov
Smith vs Guillen Meza
Moro Canas vs Napolitano
Neumayer vs (26) Bolt
(11) Rocha vs Piros
Gojo vs Gueymard Wayenburg
Heide vs Added
Rodionov vs (20) Lajovic
(12) Gaubas vs Coria
Reis da Silva vs (WC) Hemery
Broom vs Blanchet
Mejia vs (27) Llamas Ruiz
(13) Choinski vs Andrade
Herbert vs Uchida
Cadenasso vs Broady
Rodesch vs (17) Riedi
(14) Budkov Kjaer vs Bailly
Kym vs Gentzsch
Schwaerzler vs Chidekh
Lajal vs (30) Safiullin
(15) Schoolkate vs Coppejans
Moller vs Skatov
Pavlovic vs Wendelken
Mayot vs (22) Barrios Vera
(16) Virtanen vs Holmgren
Evans vs (WC) Jade
Diaz Acosta vs O’Connell
Bertola vs (19) Mochizuki