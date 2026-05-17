Montepremi Wta Strasburgo, Rabat 2026: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 500 di Strasburgo 2026 e del WTA 250 di Rabat 2026. Ultimi appuntamenti prima del Roland Garros per il circuito femminile, che come da tradizione vola in Francia a Strasburgo e in Marocco a Rabat. Se le top-10 della classifica preferiscono riposare e allenarsi in vista dello slam parigino, tante top-20 e top-30 invece cercano punti e vittorie questa settimana. Il prize money complessivo del WTA 500 di Strasburgo corrisponde a $1,206,446; al WTA di Rabat cifre più basse, con un prize money totale di $283,347.

TUTTE LE ENTRY LIST

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MONTEPREMI E PUNTI WTA 500 STRASBURGO 2026

PRIMO TURNO – $ 13.830 (1 punto)

SECONDO TURNO – $ 27.870 (60 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 55.200 (108 punti)

SEMIFINALE – $ 110.370 (195 punti)

FINALISTA – $ 218.225 (325 punti)

VINCITRICE – $ 354.435 (500 punti)

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 RABAT 2026

PRIMO TURNO –$ 3.065 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – $ 4.285 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 7.025 (54 punti)

SEMIFINALE – $ 12.331 (98 punti)

FINALE – $ 22.125 (163 punti)

VINCITRICE – $ 37.390 (250 punti)