Montepremi e Punti

Montepremi Atp Amburgo 2026: soldi, punti ranking e prize money

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Flavio Cobolli agli Internazionali d'Italia 2026
Flavio Cobolli - Foto FITP

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Amburgo 2026, in programma dal 17 al 23 maggio. Doveva esserci anche il padrone di casa Alexander Zverev sulla terra rossa di Amburgo, ma il numero tre al mondo dopo le fatiche delle ultime settimane ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa in vista del Roland Garros. Flavio Cobolli, invece, ci sarà e proverà a difendere il titolo conquistato l’anno scorso. In palio per il vincitore 500 punti Atp. 

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI ATP 500 AMBURGO 2026

PRIMO TURNO – € 17.310 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 32.460 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 60.810 (100 punti)

SEMIFINALE – € 119.030 (200 punti)

FINALE – € 223.350 (350 punti)

VINCITORE – € 415.140 (500 punti)

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS