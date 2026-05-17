Montepremi Atp Amburgo 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Amburgo 2026, in programma dal 17 al 23 maggio. Doveva esserci anche il padrone di casa Alexander Zverev sulla terra rossa di Amburgo, ma il numero tre al mondo dopo le fatiche delle ultime settimane ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa in vista del Roland Garros. Flavio Cobolli, invece, ci sarà e proverà a difendere il titolo conquistato l’anno scorso. In palio per il vincitore 500 punti Atp.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 500 AMBURGO 2026
PRIMO TURNO – € 17.310 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 32.460 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – € 60.810 (100 punti)
SEMIFINALE – € 119.030 (200 punti)
FINALE – € 223.350 (350 punti)
VINCITORE – € 415.140 (500 punti)