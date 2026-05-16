WTA 125 Parma 2026: Dayana Yastremska regina di Parma, ko Krejcikova in finale

Va all’ucraina Dayana Yastremska la sesta edizione del Parma Ladies Open. Torneo fantastico per l’ex numero 21 del mondo, semifinalista all’Australian Open 2024, in grado di gestire un vero e proprio tour de force nell’ultima giornata. Festa anche nel tabellone di doppio, vinto dalle sorelle taiwanesi I-Hsuan Cho e Yi-Tsen Cho. Applausi a scena aperta per le wild card azzurre Marta Lombardini e Federica Urgesi, prime italiane capaci di raggiungere l’atto finale nella storia del torneo ducale.

Il capolavoro di Yastremska: due vittorie in poche ore

Un compleanno da ricordare per Dayana Yastremska (numero 52 WTA), entrata in tabellone grazie a una wild card. La giornata decisiva è iniziata con la chiusura della maratona in semifinale contro Jessica Bouzas Maneiro, battuta 7-6(5) 6-7(4) 7-6(5) dopo 3 ore e 23 minuti di battaglia e ben sei match point falliti nel secondo set.

Poche ore dopo, l’ucraina è tornata in campo per la finale contro la due volte campionessa Slam Barbora Krejcikova. Il match si è rivelato meno equilibrato del previsto a causa di un fastidio alla coscia che ha limitato l’ex numero 2 del mondo: Yastremska ne ha approfittato con lucidità, chiudendo la pratica con un doppio 6-3 e sollevando il suo primo titolo in singolare dal 2023.

“Con questo titolo mi sono fatta uno straordinario regalo di compleanno – ha detto l’ucraina al termine del match –. Venerdì sono andata a dormire all’una di notte, ma insieme al mio staff ho gestito al meglio il doppio impegno. Mi dispiace per l’infortunio di Krejcikova, da parte mia ho dato il massimo. Venire a Parma è stata la scelta giusta: mi sono sentita bene fin dal primo giorno e penso di aver meritato il successo. Un ringraziamento speciale alla mia mental coach Pam Shriver: la sua esperienza sa sempre come mettermi a mio agio”.

MEF Tennis Events: un successo da applausi e lo sguardo a Perugia

L’edizione 2026 del Parma Ladies Open si conferma un fiore all’occhiello per la categoria WTA 125, portando in Emilia un parterre di livello assoluto. Per gli organizzatori di MEF Tennis Events non c’è però tempo di riposare: l’attenzione è già rivolta al Challenger di Perugia (31 maggio – 7 giugno), che vanta già tre Top 100 iscritti.

Queste le parole dell’amministratore unico di MEF Tennis Events Marcello Marchesini: “A Parma si respira un entusiasmo unico, il circolo è meraviglioso e l’accoglienza straordinaria. Sapere che gli atleti si sentono a casa è la nostra più grande soddisfazione. Ora guardiamo a Perugia: grazie agli ottimi rapporti con i vertici dell’ATP Challenger Tour abbiamo anticipato il torneo di una settimana e siamo pronti a scrivere un’altra bella pagina di tennis”.

Dal 2007 punto di riferimento internazionale (già premiata nel 2021 per il miglior WTA 250 a Tenerife), MEF Tennis Events ha recentemente celebrato la propria storia con la pubblicazione di “Rampa di Lancio” (Effepidue Edizioni), volume scritto dai giornalisti Alessandro Nizegorodcew, Matteo Mosciatti e Marco Di Nardo che raccoglie aneddoti e retroscena sui grandi campioni transitati dai loro tornei. “Abbiamo subito avallato l’idea del nostro ufficio stampa perché ci sembrava giusto fare il punto della situazione dopo tanti anni nel Tour – ha concluso Marchesini –. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che credono in noi e continuano a darci fiducia, dai vertici ATP e WTA alla FITP, fino ai partner, sponsor e collaboratori che negli anni hanno reso possibili le nostre attività”.