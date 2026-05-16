Internazionali d’Italia 2026: pioggia sul Foro Italico, la finale tra Gauff e Svitolina inizia in ritardo

Appena terminata la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, la pioggia torna a cadere sul Foro Italico. Inizierà in ritardo la finale femminile tra Coco Gauff ed Elina Svitolina. Era stato interrotto per pioggia il match di doppio tra Bolelli/Vavassori e Harrison/Skupski, che aveva portato a un ritardo al via di Sinner-Medvedev. Doveva iniziare alle 17.00 Gauff e Svitolina, che attendono negli spogliatoi indicazioni sull’inizio ufficiale della finale, che non partirà prima delle 17.30.

Tutti gli aggiornamenti dal Foro Italico

AGGIORNAMENTO 17.05 – La pioggia sembra aver dato tregua, gli addetti ai lavori iniziano a scoprire il campo.

AGGIORNAMENTO 17.00 – Gli addetti ai lavori iniziano a rimuovere l’acqua in eccesso dai teloni.

AGGIORNAMENTO 16.55 – Il match non inizierà prima delle 17.30.

AGGIORNAMENTO 16.52 – Una parte di pubblico è uscita dallo stadio per ripararsi dalla pioggia.

AGGIORNAMENTO 16.50 – Gli addetti ai lavori coprono il Centrale.