A che ora si gioca Sinner-Ruud: data e diretta tv finale Internazionali d’Italia 2026

Saranno Jannik Sinner e Casper Ruud a giocarsi l’ultimo atto degli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno al mondo, reduce dal successo su Daniil Medvedev, ha l’obiettivo di conquistare l’unico Masters 1000 che ancora manca al suo palmares e lo farà contro il tre volte finalista Slam, che ha invece avuto vita facile in semifinale contro Luciano Darderi. L’azzurro è avanti 4-0 nei precedenti.

QUANDO E DOVE VEDERE SINNER IN FINALE

La sfida tra Sinner e Ruud andrà in scena domenica 17 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 17:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento). Il match sarà in diretta in chiaro anche su TV8.