Quando giocano Bolelli/Vavassori in finale agli Internazionali d’Italia 2026: data, orario e diretta tv

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in finale agli Internazionali d’Italia 2026. La coppia azzurra giocherà per la prima volta in carriera l’ultimo atto di Roma: in semifinale è arrivato il successo sulla coppia Harrison/Skupski con il punteggio di 7-6(9) 3-6 10-6. Per il titolo gli italiani affronteranno Granollers/Zeballos, teste di serie numero due del tabellone e campioni al Foro Italico nel 2020 e nel 2024, che l’hanno spuntata su Krajicek/Mektic al terzo set.

QUANDO E DOVE VEDERE BOLELLI/VAVASSORI IN FINALE

La sfida tra Bolelli/Vavassori e Granollers/Zeballos andrà in scena domenica 17 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 14:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).