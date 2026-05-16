WTA 125 Parma 2026: Yastremska sopravvive a una maratona, Bouzas Maneiro battuta dopo tre tie-break

Una sfida equilibrata, tra la numero 51 e la numero 52 della classifica WTA, ma alla fine a spuntarla è stata quest’ultima. Dayana Yastremska ha battuto Jessica Bouzas Maneiro con il punteggio di 7-6(5) 6-7(4) 7-6(5) in tre ore e 27 minuti al termine di una battaglia intensa, ricca di colpi di scena conquistando così l’accesso alla finale del WTA 125 di Parma.

Il match, sospeso nella giornata di venerdì 15 maggio per pioggia sul 6-5 Yastremska nel primo set, è stato caratterizzato da continui ribaltamenti di inerzia e numerosi break da entrambe le parti. L’ucraina ha avuto più volte la possibilità di chiudere la sfida già nel secondo parziale, arrivando a sprecare ben sei match point complessivi. Nel terzo set, però, Yastremska è riuscita a ritrovare lucidità nel tie-break decisivo, nonostante una spagnola capace di lottare fino all’ultimo punto e trascinare la semifinale al suo limite.

Per Yastremska si tratta della seconda finale a livello WTA 125 e nel pomeriggio di sabato 16 maggio non prima delle 14.30, sfiderà Barbora Krejcikova per il titolo del Parma Ladies Open.