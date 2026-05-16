Internazionali d’Italia 2026: Sinner torna in campo per preparare la ripresa della semifinale con Medvedev

Torna in campo Jannik Sinner dopo il rinvio della semifinale degli Internazionali d’Italia contro Daniil Medvedev, sospesa sul punteggio di 6-2 5-7 4-2 in favore dell’azzurro. Dopo aver dominato il primo set, il numero 1 del mondo aveva accusato un calo nel secondo parziale, complice anche qualche problema fisico sfociato poi nei crampi nel corso del terzo.
Sinner svolgerà un allenamento sul campo 5 nella giornata di sabato 16 maggio dalle 14.00 alle 15.00, proprio in vista della ripresa del match contro Medvedev, apparso in netta crescita negli ultimi game disputati dopo un primo set di grande difficoltà. Il russo si allenerà invece dalle 13.00 alle 13.30 sullo stesso campo. La ripresa del match è fissata per le ore 15.00 di sabato 16 maggio. Ad attendere il vincitore della semifinale ci sarà Casper Ruud, qualificato all’ultimo atto dopo il successo su Luciano Darderi.