Internazionali d’Italia 2026: Sinner-Medvedev interrotta per pioggia

Interrotto per pioggia il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, valido per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2026. Il match è stato fermato nel corso del terzo set sul 4-2 in favore Sinner dopo che il numero uno al mondo ha conquistato il primo parziale per 6-2 e perso il secondo per 7-5. Tutti gli aggiornamenti dal Foro Italico.

AGGIORNAMENTO 22.35 – Il gioco non riprenderà prima delle 23.00.

AGGIORNAMENTO 22.25 – Intensità delle pioggia leggermente diminuita, ma non abbastanza da permettere la regolarità del match.

AGGIORNAMENTO 22.15 – Gli addetti ai lavori rimuovono dell’acqua in eccesso sui teloni, ma continua a piovere forte sul Foro.

AGGIORNAMENTO 22.10 – Il gioco non riprenderà prima delle 22.45.

AGGIORNAMENTO 22.05 – Buona parte del pubblico è uscita dallo stadio per ripararsi dalla pioggia.

AGGIORNAMENTO 22.00 – Piove forte su Roma e le previsioni danno pioggia almeno fino a mezzanotte.

AGGIORNAMENTO 21.50 – Il gioco non riprenderà prima delle 22.15.

AGGIORNAMENTO 21.45 – Sinner e Medvedev prendono la via del tunnel e il gioco è sospeso. Si copre il Centrale del Foro.

AGGIORNAMENTO 21. 44 – Dopo un solo punto i due giocatori si fermano ancora e non sembrano intenzionati a continuare.

AGGIORNAMENTO 21.43 – Si prosegue dopo una breve sospensione durante la quale la giudice di sedia ha chiesto ai giocatori di continuare.