Atp Ginevra 2026, il tabellone principale: c’è Sonego al via

È stato sorteggiato il tabellone principale dell’Atp 250 di Ginevra, in programma dal 17 al 23 maggio. Lorenzo Sonego sarà l’unico italiano al via e all’esordio se la vedrà con un qualificato. Presente anche Stan Wawrinka, in main draw grazie ad una wild card, mentre Taylor Fritz guida il seeding seguito da Alexander Bublik, Cameron Norrie e Learner Tien. Occhi puntati anche sul finalista degli Internazionali d’Italia 2026, Casper Ruud.

IL TABELLONE COMPLETO

(1) Fritz vs bye

Popyrin vs qualificato

Mannarino vs Collignon

Brooksby vs (6) Ruud

(3) Norrie vs bye

Trungelliti vs Navone

Royer vs qualificato

(8) Munar vs qualificato

(7) Tabilo vs (WC) Wawrinka

Baez vs Michelsen

(WC) Tsitsipas vs Mpetshi Perricard

(4) Tien vs bye

(5) Rinderknech vs Tirante

(WC) Djere vs J.M. Cerundolo

Sonego vs qualificato

(2) Bublik vs bye