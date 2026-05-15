A che ora Gauff-Svitolina in tv: data, orario e diretta tv finale Internazionali d’Italia 2026

Sarà Elina Svitolina – Coco Gauff la finale femminile degli Internazionali d’Italia 2026. L’ucraina – già campionessa al Foro Italico nel 2017 e nel 2018 – è alla sua seconda finale’1000′ in stagione, mentre la statunitense cerca vendetta dopo il titolo sfuggitole scorso anno sempre in finale a Roma contro Jasmine Paolini. Svitolina guida il bilancio dei testa a testa tra le due (3-2), con l’ultimo confronto che risale alla semifinale del WTA 1000 di Dubai 2026 vinta in tre set dalla nativa di Odessa. Quasi 10 anni di età di distanza per una sfida generazionale: tra chi cerca di tornare sul trono di Roma e chi invece ambisce a salirci per la prima volta.

QUANDO E A CHE ORA SVITOLINA-GAUFF

La finale tra Svitolina e Gauff andrà in scena sabato 16 maggio sul Campo Centrale alle ore 17.00 . La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Uno (201). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).