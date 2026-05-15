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Zverev non prenderà parte all’ATP 500 di Amburgo 2026

By Tommaso de Laurentiis
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Alexander Zverev agli Internazionali d'Italia 2026
Alexander Zverev - Foto FITP

Alexander Zverev non prenderà parte all’ATP 500 di Amburgo 2026. Il tennista tedesco – nel 2025 fuori al secondo turno contro Alexandre Muller – non parteciperà al torneo di casa e tornerà direttamente in campo al Roland Garros 2026.

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