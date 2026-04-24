Masters 1000 Madrid 2026, Moller: “Sinner? Poche spiegazioni, mi concentrerò sul mio gioco”

“Mi diverto a giocare su terra perché le partite sono più fisiche. “Sinner? Mi concentrerò sulla mia partita, non mi fa grande differenza affrontare i grandi giocatori”. Così Elmer Moller, in zona mista, dopo il successo su Gabriel Diallo – 7-5 3-3 e ritiro per il canadese – nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. Il danese incontrerà al terzo turno il numero uno del mondo Jannik Sinner. Una sfida sulla carta proibitiva per il 22enne di Aarhus, che preferisce concentrarsi sul proprio gioco, senza guardare dall’altra parte della rete: “Come affrontarlo? Non ci sono spiegazioni, cercherò di dare il meglio per provare a vincere. Tante informazioni su di lui? Provo sempre a concentrarmi sul mio gioco, penso che sicuramente troverò molti video su di lui (ride ndr.)“.