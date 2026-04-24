Alcaraz salta Parigi e Roma, Sinner numero uno almeno fino a dopo il Roland Garros

Il forfait di Carlos Alcaraz per gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros mette Jannik Sinner nella condizione di tentare una vera e propria fuga in classifica ATP. Il sette volte campione Slam, assente nel Masters 1000 di Madrid, non potrà difendere i 3000 punti conquistati nel 2025 tra Roma e Parigi, dove aveva battuto proprio l’altoatesino in finale in entrambe le occasioni.

IL MOTIVO DEL FORFAIT DI ALCARAZ

LE PAROLE DI SINNER SUL FORFAIT DI ALCARAZ

Lo spagnolo perderà terreno nel ranking mondiale e dopo il Roland Garros si ritroverà con 9.960 punti. Sinner, 13.350 punti all’inizio della settimana a Madrid, scarterà i 1.950 punti delle finali a Roma e Parigi e sarà dopo lo Slam francese almeno a quota 11.450 punti. Dunque, l’altoatesino ha la certezza matematica di restare al comando della classifica ATP fino a dopo il Roland Garros. La leadership di Sinner nel ranking è destinata a consolidarsi e, in caso di finale a Madrid, il 24enne di San Candido sarebbe certo di essere n.1 del mondo fino a dopo Wimbledon. Considerando i tanti punti totalizzati da Alcaraz nello swing su cemento (Masters 1000 Cincinnati e Us Open), Sinner – in caso di buoni risultati negli ultimi tornei su terra in assenza dello spagnolo – potrebbe blindare la prima posizione in classifica ATP.