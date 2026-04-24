Alcaraz salta gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros 2026

Carlos Alcaraz salterà gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Il numero due del mondo ha rimediato in infortunio al polso destro nell’ATP 500 di Barcellona e aveva scelto di non prendere parte al Masters 1000 di Madrid. Dopo alcuni accertamenti lo spagnolo ha deciso di saltare sia Roma che Parigi, dove non potrà difendere i titoli vinti nel 2025. “A seguito dei risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la linea d’azione più prudente è quella di essere cauti e di non partecipare a Roma e al Roland Garros, mentre valutiamo la situazione e decidiamo quando potremo tornare in campo. È un momento difficile per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti”, il messaggio di Alcaraz sui social.