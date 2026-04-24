Alcaraz salta gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros 2026

Carlos Alcaraz salterà gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Il numero due del mondo ha rimediato in infortunio al polso destro nell’ATP 500 di Barcellona e aveva scelto di non prendere parte al Masters 1000 di Madrid. Dopo alcuni accertamenti lo spagnolo ha deciso di saltare sia Roma che Parigi, dove non potrà difendere i titoli vinti nel 2025. “A seguito dei risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la linea d’azione più prudente è quella di essere cauti e di non partecipare a Roma e al Roland Garros, mentre valutiamo la situazione e decidiamo quando potremo tornare in campo. È un momento difficile per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti”, il messaggio di Alcaraz sui social.
Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX
— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026