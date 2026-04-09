WTA 500 Stoccarda 2026: Sabaleka dà forfait per infortunio

A poche settimane dall’inizio del WTA 500 di Stoccarda, Aryna Sabalenka non prenderà parte al torneo. Lo ha comunicato la stessa giocatrice tramite il proprio profilo Instagram, esprimendo il suo dispiacere per non poter disputare il torneo a causa di un problema fisico: “Mi dispiace di non poter partecipare, dopo Miami ho avuto un infortunio. Non sono pronta per competere”.

Dopo la vittoria nel WTA 500 di Brisbane e la sconfitta in finale all’Australian Open, la tennista n.1 del mondo ha centrato la doppietta nel Sunshine Double. La bielorussa con questo stop avrà, dunque, l’opportunità di prepararsi al meglio in vista dei prossimi grandi appuntamenti sulla terra rossa: i WTA 1000 di Madrid e Roma, prima del Roland Garros.