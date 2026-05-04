Internazionali d’Italia 2026: Cobolli da testa di serie numero 10, ecco i potenziali avversari

Flavio Cobolli sull’onda dell’entusiasmo agli Internazionali d’Italia 2026. Sorteggiato il tabellone maschile, che partirà il 6 maggio, il romano va a caccia di riscatto nel torneo di casa, dopo l’eliminazione all’esordio nel 2025 contro Luca Nardi. Mai 0ltre il secondo turno al Foro Italico l’azzurro, testa di serie numero 10, che aprirà la sua settimana contro il vincente della sfida tra Zizou Bergs, battuto di recente nell’ATP 500 di Monaco, e Terence Atmane. Potenziale terzo turno alla portata per Cobolli, che vede il britannico Cameron Norrie, giocatore scomodo ma sicuramente con cui si potrà fare partita pari. Guardando alla seconda settimana, l’ipotetico ottavo di finale è con Daniil Medvedev, testa di serie numero 7, sconfitto da poco nel Masters 1000 di Madrid. Possibili outsider Stefanos Tsitsipas e Tomas Machac, che su terra battuta sanno dire la loro. Spingendosi più avanti, nei quarti di finale il cammino di Cobolli potrebbe incrociarsi con quello di Felix Auger-Aliassime, che non fa della terra la sua superficie preferita, o con quello di Joao Fonseca o Valentin Vacherot, rispettivamente 14esima e 27esima forza del seeding. Lo spicchio di tabellone proietta il romano verso una semifinale tutta italiana con Jannik Sinner, mentre verso una finale con uno tra Alexander Zverev, Novak Djokovic e Lorenzo Musetti.

IL PERCORSO IPOTETICO DI COBOLLI

Primo turno – bye

Secondo turno – Bergs o Atmane

Terzo turno – Norrie

Ottavi di finale – Medvedev/Tsitsipas/Machac

Quarti di finale – Auger-Aliassime/Fonseca/Vacherot

Semifinale – Sinner/Shelton/Fils/Rublev

Finale – Djokovic/Zverev/Musetti/de Minaur