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Internazionali d’Italia 2026: Sinner a caccia dell’ultimo 1000 mancante, ecco il cammino verso la finale

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Jannik Sinner incredulo a Montecarlo
Jannik Sinner - Foto Dubreuil Corinne/ABACA

Jannik Sinner inizia la caccia all’ultimo Masters 1000 mancante nella sua bacheca, dopo la finale nell’edizione del 2025 agli Internazionali d’Italia persa contro Carlos Alcaraz, il tennista azzurro arriva al Foro Italico dopo i successi consecutivi ai Masters 100o di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid. Il n.1 del monco esordirà contro Ofner o Michelsen, possibile sfida al terzo turno contro Mensik o Berrettini, agli ottavi di finale potrebbe trovare Arthur Fils. Se l’azzurro arriverà nei quarti di finale potrà trovare Rublev o Shelton. In semifinale potrebbe incontrarsi con Auger-Aliassime o Medvedev. In finale dalla parte bassa potrebbe arrivare Zverev o Djokovic.

 

IL PERCORSO DI SINNER VERSO LA FINALE

Primo turno – Bye

Secondo turno – Ofner/Michelsen

Terzo Turno – Mensik/Berrettini/Popyrin

Ottavi di finale – Tiafoe/Sonego/Fils

Quarti di finale – Rublev/Davidovich Fokina/Nakashima/Shelton

Semifinale – Auger-Aliassime/Fonseca/Cobolli/Medvedev/Vacherot

Finale – Zverev/Djokovic

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