Tabellone femminile Internazionali d’Italia 2026: tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2026, torneo in programma dal 5 al 17 maggio al Foro Italico. Jasmine Paolini, testa di serie numero 8, è chiamata alla difesa del titolo conquistato nel 2025. La tennista toscana guida la pattuglia azzurra a Roma, che potrà contare anche su Elisabetta Cocciaretto, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Lucia Bronzetti, Lisa Pigato, Tyra Grant, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri.
IL TABELLONE COMPLETO
(1) Sabalenka Bye
Krejcikova vs Jacquemot
Linette vs Maria
Cirstea Bye
(9) Tauson Bye
Marcinko vs Oliynkova
Zakharova vs Yastremska
(13) Noskov Bye
(12) Bencic Bye
Kenin vs Andreescu
Siniakova vs Boisson
(22) Kalinskaya Bye
(30) Bucsa Bye
Bondar vs Zheng
(WC) Stefanini vs Ostapenko
(6) Anisimova Bye
(3) Gauff Bye
Putinseva vs Valentova
Sierra vs (Q)
(27) Raducanu Bye
(24) Bouzkova Bye
(WC) Brancaccio vs (Q)
(WC) Bronzetti vs Kessler
(16) Jovic Bye
(9) Paolini Bye
Cristian vs Haddad Maia
Udvardy vs (Q)
(21) Mertens Bye
(29) Joint Bye
Golubic vs (Q)
Ruzic vs Rakhimova
(8) Andreeva Bye
PARTE BASSA
(5) Pegula Bye
Sonmez vs (WC) Ruggeri
Selekhmeteva vs (Q)
(25) Fernandez Bye
(20) Samsonova Bye
Li vs Zhang
(Q) vs (Q)
(11) Muchova Bye
(15) Osaka Bye
Boulter vs Lys
Trevisan vs Gibson
(19) Shanider Bye
(28) Navarro Bye
Cocciaretto vs (Q)
Mcnally vs Kasaktina
(4) Swiatek Bye
(7) Svitolina Bye
(Q) vs (Q)
Starodobutseva vs (Q)
(32) Baptiste Bye
(17) Keys bye
Stearns vs Tjen
(WC) Pigato vs (WC) Grant
(10) Mboko Bye
(14) Alexandrova Bye
Siegemund vs Bejliek
Pliskova vs Bouzas Maneiro
(23) Kostyuk Bye
(31) Wang Bye
Eala vs Frech
Sakkari vs (Q)
(2) Rybakina Bye