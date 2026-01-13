WTA 250 Hobart 2026: la pioggia frena Raducanu, Venus Williams già ko

È stata la pioggia, infine, la protagonista della seconda giornata del main draw del WTA 250 di Hobart. Proprio a causa del maltempo, infatti, la sfida tra la numero 1 del seeding Emma Raducanu e la colombiana Camilla Osorio è stata interrotta al settimo gioco del secondo set dopo che la britannica si era aggiudicata per 6-3 il primo parziale. A non essere scese in campo, ovviamente, anche Oksana Selekhmeteva e Magda Linette, che recupereranno nella giornata di mercoledì il loro match. Diversi incontri validi per l’accesso agli ottavi di finale sono invece riusciti a concludersi prima dell’avvento della pioggia.

La testa di serie numero 3 Iva Jovic ha schiantato Janice Tjen concedendole solamente un game in tutto il match (6-0 6-1). Vittoriosa anche la connazionale statunitense Peyton Stearns, riuscita a imporsi contro Barbora Krejcikova al termine di un combattuto tie-break al terzo set. Successo senza particolari problemi pure per Tatjana Maria, rapida nel conquistare l’accesso al turno successivo battendo 6-4 6-3 la sette volte campionessa Slam Venus Williams, che apre il suo trentaduesimo anno da professionista col piede sbagliato.

Anna Bondar ha messo a segno un netto 6-0 6-1 contro Elia Seidel in una contesa mai veramente in discussione, mentre la polacca Magdalena French ha liquidato la pratica Elsa Jacquemot in due parziali: bagel al secondo set e solo briciole per la rivale. Sul campo principale, la classe 2001 Xinyu Wang si è imposta sulla beniamina di casa Talia Gibson. Gran botta e risposta invece tra Rebecca Sramkova e Varvara Gracheva, con la slovacca uscita indenne solo nel parziale finale.