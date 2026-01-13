Entry List Atp Challenger 2026 – Week 5: Rosario, Brisbane, Cleveland, Tenerife 1, Cesenatico, Koblenz

Le entry list e i partecipanti dei sei tornei Atp Challenger della Settimana 5 (02-08 febbraio 2026), durante l’Atp di Montpellier e la Coppa Davis. Altri sette giorni che si preannunciano spettacolari sul circuito challenger, con ben sei tornei in programma. Prima dell’Atp di Buenos Aires, in Argentina si gioca il ricco torneo di Rosario su terra rossa. In Australia si torna a Brisbane, mentre negli Stati Uniti si disputerà l’evento di Cleveland, in Ohio. E poi tanti appuntamenti europei, tra cui il primo italiano a Cesenatico. Di seguito tutte le entry list dei tre Atp Challenger in programma la quinta settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 5 (02-08 FEBBRAIO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 ROSARIO
Comesana,Francisco ARG 68
Navone,Mariano ARG 74
Cerundolo,Juan Manuel ARG 83
Taberner,Carlos ESP 98
Kopriva,Vit CZE 100
Burruchaga,Roman Andres ARG 103
Tseng,Chun-Hsin TPE 122
Dellien,Hugo BOL 137
Pellegrino,Andrea ITA 138
Galan,Daniel Elahi COL 154
Ficovich,Juan Pablo ARG 161
Barrena,Alex ARG 188
Monteiro,Thiago BRA 194
Seyboth Wild,Thiago BRA 216
Meligeni Alves,Felipe BRA 225
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 227
Cecchinato,Marco ITA 230
Olivieri,Genaro Alberto ARG 231
Midon,Lautaro ARG 234
Collarini,Andrea ARG 240
Diaz Acosta,Facundo ARG 243
ALTERNATES
1 Kicker,Nicolas (1) ARG 257
2 Boscardin Dias,Pedro (1) BRA 275
3 Sanchez Izquierdo,Nikolas (1) ESP 305
4 Mena,Facundo (1) ARG 322
5 Dedura,Diego (1) GER 327
6 Agamenone,Franco (1) ITA 335
7 Dutra da Silva,Daniel (1) BRA 339
8 Villanueva,Gonzalo (1) ARG 344
9 Torres,Juan Bautista (1) ARG 358
10 Justo,Guido Ivan (1) ARG 372
11 Bagnis,Facundo (1) ARG 389
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 BRISBANE
Walton,Adam AUS 79
Schoolkate,Tristan AUS 97
Bolt,Alex AUS 171
McCabe,James AUS 173
Sweeny,Dane AUS 182
Kubler,Jason AUS 192
Sakamoto,Rei JPN 202
Popko,Dmitry KAZ 222
Zhou,Yi CHN 244
Sun,Fajing CHN 268
Bax,Florent FRA 288
Blanch,Darwin USA 295
PR Ellis,Blake AUS 295
Uchiyama,Yasutaka JPN 307
Tokuda,Renta JPN 324
Jasika,Omar AUS 330
Shimizu,Yuta JPN 340
Gengel,Marek CZE 351
Daniel,Taro JPN 367
Polmans,Marc AUS 382
Jorda Sanchis,David ESP 385
ALTERNATES
1 Tu,Li (1) AUS 390
2 Denolly,Corentin (1) FRA 399
3 Matsuoka,Hayato (1) JPN 405
4 Cui,Jie (1) CHN 417
5 Shiraishi,Hikaru (1) JPN 426
6 Weber,Arthur (1) FRA 436
7 Ellis,Blake (1) AUS 441
8 Bouzige,Moerani (1) AUS 467
9 Delaney,Jake (1) AUS 475
10 Takahashi,Yusuke (1) JPN 504
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 CLEVELAND
Holt,Brandon USA 109
Shimabukuro,Sho JPN 144
Smith,Colton USA 148
Wu,Yibing CHN 168
Boyer,Tristan USA 181
Tomic,Bernard AUS 184
Cassone,Murphy USA 224
Martin,Andres USA 270
Kozlov,Stefan USA 280
Rybakov,Alex USA 281
Gojo,Borna CRO 284
Johns,Garrett USA 292
Zink,Tyler USA 294
Stebe,Cedrik-Marcel GER 320
Perez,Alfredo USA 337
Langmo,Christian USA 347
Ghibaudo,Antoine FRA 348
Ilagan,Andre USA 352
Maloney,Patrick USA 353
Legout,Timo FRA CO 1
Kennedy,Jack USA JR 6
ALTERNATES
1 Shah,Aryan (1) IND 394
2 Milavsky,Daniel (1) USA 397
3 Martin,Dan (1) CAN 400
4 Perot,Raphael (1) FRA 401
5 Banerjee,Samir (1) USA 403
6 Smith,Keegan (1) USA 424
7 PR Braswell,Micah (1) USA 424
8 Thanos,Aristotelis (1) GRE 492
9 Kingsley,Cannon (1) USA 498
10 Friend,Jay (1) JPN 500
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 TENERIFE 1
Passaro,Francesco ITA 140
Maestrelli,Francesco ITA 141
Jodar,Rafael ESP 150
Merida,Daniel ESP 164
Travaglia,Stefano ITA 189
Gea,Arthur FRA 197
Bailly,Gilles Arnaud BEL 207
Giustino,Lorenzo ITA 210
Loffhagen,George GBR 211
Llamas Ruiz,Pablo ESP 212
Peniston,Ryan GBR 219
Harris,Lloyd RSA 221
Mmoh,Michael USA 228
Topo,Marko GER 236
Schwaerzler,Joel AUT 241
Moro Canas,Alejandro ESP 242
Houkes,Max NED 247
Samuel,Toby GBR 248
Coppejans,Kimmer BEL 250
Huesler,Marc-Andrea SUI 252
Willwerth,Benjamin USA JR 7
ALTERNATES
1 Rincon,Daniel (2) ESP 254
2 Onclin,Gauthier (1) BEL 266
3 Jianu,Filip Cristian (2) ROU 278
4 Shelbayh,Abdullah (1) JOR 291
5 Kukushkin,Mikhail (2) KAZ 293
6 Berrettini,Jacopo (1) ITA 299
7 Barton,Hynek (1) CZE 300
8 Damas,Miguel (2) ESP 318
9 Erhard,Mathys (1) FRA 329
10 Ajdukovic,Duje (1) CRO 331
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 CESENATICO
Mikrut,Luka CRO 163
Glinka,Daniil EST 199
Fatic,Nerman BIH 223
Basavareddy,Nishesh USA 239
Bertola,Remy SUI 255
Hemery,Calvin FRA 259
Gakhov,Ivan 261
Kopp,Sandro AUT 302
Broom,Charles GBR 304
Brunclik,Petr CZE 306
Mrva,Maxim CZE 342
Feldbausch,Kilian SUI 374
Arnaboldi,Federico ITA 376
McHugh,Aidan GBR 384
Caniato,Carlo Alberto ITA 392
Brancaccio,Raul ITA 411
Martinez,Alex ESP 412
Albot,Radu MDA 429
Prihodko,Oleg UKR 437
Bondioli,Federico ITA 440
Vandermeersch,Cyril FRA 444
ALTERNATES
1 Napolitano,Stefano (1) ITA 448
2 Ferrari,Gianmarco (1) ITA 453
3 Gulin,Svyatoslav (2) 455
4 Fonio,Giovanni (1) ITA 456
5 Peliwo,Filip (3) POL 478
6 Lokoli,Laurent (1) FRA 479
7 Fellin,Pietro (1) ITA 482
8 Guerrieri,Andrea (1) ITA 496
9 Ritschard,Alexander (3) SUI 513
10 Dalla Valle,Enrico (1) ITA 524
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 KOBLENZ
Kolar,Zdenek CZE 176
Added,Dan FRA 200
Monday,Johannus GBR 218
Neumayer,Lukas AUT 226
Dodig,Matej CRO 233
Uchida,Kaichi JPN 249
Michalski,Daniel POL 260
Paris,Tom FRA 269
Zahraj,Patrick GER 274
Squire,Henri GER 276
Martineau,Matteo FRA 277
Gentzsch,Tom GER 283
Geerts,Michael BEL 287
Sanchez Jover,Carlos ESP 317
Rosenkranz,Mats GER 321
Krumich,Martin CZE 343
Sels,Jelle NED 345
Negritu,Christoph GER 359
Vatutin,Alexey 371
Forejtek,Jonas CZE 387
Malige,Mae FRA NG 438
ALTERNATES
1 Brunold,Mika (1) SUI 388
2 Broska,Florian (1) GER 416
3 Ursu,Vadym (1) UKR 427
4 Wiskandt,Max (2) GER 442
5 Vandermeersch,Cyril (1) FRA 444
6 Napolitano,Stefano (3) ITA 448
7 Molleker,Rudolf (2) GER 450
8 Vanshelboim,Eric (2) UKR 451
9 Ferrari,Gianmarco (2) ITA 453
10 Gulin,Svyatoslav (1) 455