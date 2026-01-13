Entry List Atp Challenger 2026 – Week 5: Rosario, Brisbane, Cleveland, Tenerife 1, Cesenatico, Koblenz

Le entry list e i partecipanti dei sei tornei Atp Challenger della Settimana 5 (02-08 febbraio 2026), durante l’Atp di Montpellier e la Coppa Davis. Altri sette giorni che si preannunciano spettacolari sul circuito challenger, con ben sei tornei in programma. Prima dell’Atp di Buenos Aires, in Argentina si gioca il ricco torneo di Rosario su terra rossa. In Australia si torna a Brisbane, mentre negli Stati Uniti si disputerà l’evento di Cleveland, in Ohio. E poi tanti appuntamenti europei, tra cui il primo italiano a Cesenatico. Di seguito tutte le entry list dei tre Atp Challenger in programma la quinta settimana della stagione.

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 ROSARIO

Comesana,Francisco ARG 68

Navone,Mariano ARG 74

Cerundolo,Juan Manuel ARG 83

Taberner,Carlos ESP 98

Kopriva,Vit CZE 100

Burruchaga,Roman Andres ARG 103

Tseng,Chun-Hsin TPE 122

Dellien,Hugo BOL 137

Pellegrino,Andrea ITA 138

Galan,Daniel Elahi COL 154

Ficovich,Juan Pablo ARG 161

Barrena,Alex ARG 188

Monteiro,Thiago BRA 194

Seyboth Wild,Thiago BRA 216

Meligeni Alves,Felipe BRA 225

Rodriguez Taverna,Santiago ARG 227

Cecchinato,Marco ITA 230

Olivieri,Genaro Alberto ARG 231

Midon,Lautaro ARG 234

Collarini,Andrea ARG 240

Diaz Acosta,Facundo ARG 243

ALTERNATES

1 Kicker,Nicolas (1) ARG 257

2 Boscardin Dias,Pedro (1) BRA 275

3 Sanchez Izquierdo,Nikolas (1) ESP 305

4 Mena,Facundo (1) ARG 322

5 Dedura,Diego (1) GER 327

6 Agamenone,Franco (1) ITA 335

7 Dutra da Silva,Daniel (1) BRA 339

8 Villanueva,Gonzalo (1) ARG 344

9 Torres,Juan Bautista (1) ARG 358

10 Justo,Guido Ivan (1) ARG 372

11 Bagnis,Facundo (1) ARG 389

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 BRISBANE

Walton,Adam AUS 79

Schoolkate,Tristan AUS 97

Bolt,Alex AUS 171

McCabe,James AUS 173

Sweeny,Dane AUS 182

Kubler,Jason AUS 192

Sakamoto,Rei JPN 202

Popko,Dmitry KAZ 222

Zhou,Yi CHN 244

Sun,Fajing CHN 268

Bax,Florent FRA 288

Blanch,Darwin USA 295

PR Ellis,Blake AUS 295

Uchiyama,Yasutaka JPN 307

Tokuda,Renta JPN 324

Jasika,Omar AUS 330

Shimizu,Yuta JPN 340

Gengel,Marek CZE 351

Daniel,Taro JPN 367

Polmans,Marc AUS 382

Jorda Sanchis,David ESP 385

ALTERNATES

1 Tu,Li (1) AUS 390

2 Denolly,Corentin (1) FRA 399

3 Matsuoka,Hayato (1) JPN 405

4 Cui,Jie (1) CHN 417

5 Shiraishi,Hikaru (1) JPN 426

6 Weber,Arthur (1) FRA 436

7 Ellis,Blake (1) AUS 441

8 Bouzige,Moerani (1) AUS 467

9 Delaney,Jake (1) AUS 475

10 Takahashi,Yusuke (1) JPN 504

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 CLEVELAND

Holt,Brandon USA 109

Shimabukuro,Sho JPN 144

Smith,Colton USA 148

Wu,Yibing CHN 168

Boyer,Tristan USA 181

Tomic,Bernard AUS 184

Cassone,Murphy USA 224

Martin,Andres USA 270

Kozlov,Stefan USA 280

Rybakov,Alex USA 281

Gojo,Borna CRO 284

Johns,Garrett USA 292

Zink,Tyler USA 294

Stebe,Cedrik-Marcel GER 320

Perez,Alfredo USA 337

Langmo,Christian USA 347

Ghibaudo,Antoine FRA 348

Ilagan,Andre USA 352

Maloney,Patrick USA 353

Legout,Timo FRA CO 1

Kennedy,Jack USA JR 6

ALTERNATES

1 Shah,Aryan (1) IND 394

2 Milavsky,Daniel (1) USA 397

3 Martin,Dan (1) CAN 400

4 Perot,Raphael (1) FRA 401

5 Banerjee,Samir (1) USA 403

6 Smith,Keegan (1) USA 424

7 PR Braswell,Micah (1) USA 424

8 Thanos,Aristotelis (1) GRE 492

9 Kingsley,Cannon (1) USA 498

10 Friend,Jay (1) JPN 500

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 TENERIFE 1

Passaro,Francesco ITA 140

Maestrelli,Francesco ITA 141

Jodar,Rafael ESP 150

Merida,Daniel ESP 164

Travaglia,Stefano ITA 189

Gea,Arthur FRA 197

Bailly,Gilles Arnaud BEL 207

Giustino,Lorenzo ITA 210

Loffhagen,George GBR 211

Llamas Ruiz,Pablo ESP 212

Peniston,Ryan GBR 219

Harris,Lloyd RSA 221

Mmoh,Michael USA 228

Topo,Marko GER 236

Schwaerzler,Joel AUT 241

Moro Canas,Alejandro ESP 242

Houkes,Max NED 247

Samuel,Toby GBR 248

Coppejans,Kimmer BEL 250

Huesler,Marc-Andrea SUI 252

Willwerth,Benjamin USA JR 7

ALTERNATES

1 Rincon,Daniel (2) ESP 254

2 Onclin,Gauthier (1) BEL 266

3 Jianu,Filip Cristian (2) ROU 278

4 Shelbayh,Abdullah (1) JOR 291

5 Kukushkin,Mikhail (2) KAZ 293

6 Berrettini,Jacopo (1) ITA 299

7 Barton,Hynek (1) CZE 300

8 Damas,Miguel (2) ESP 318

9 Erhard,Mathys (1) FRA 329

10 Ajdukovic,Duje (1) CRO 331

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 CESENATICO

Mikrut,Luka CRO 163

Glinka,Daniil EST 199

Fatic,Nerman BIH 223

Basavareddy,Nishesh USA 239

Bertola,Remy SUI 255

Hemery,Calvin FRA 259

Gakhov,Ivan 261

Kopp,Sandro AUT 302

Broom,Charles GBR 304

Brunclik,Petr CZE 306

Mrva,Maxim CZE 342

Feldbausch,Kilian SUI 374

Arnaboldi,Federico ITA 376

McHugh,Aidan GBR 384

Caniato,Carlo Alberto ITA 392

Brancaccio,Raul ITA 411

Martinez,Alex ESP 412

Albot,Radu MDA 429

Prihodko,Oleg UKR 437

Bondioli,Federico ITA 440

Vandermeersch,Cyril FRA 444

ALTERNATES

1 Napolitano,Stefano (1) ITA 448

2 Ferrari,Gianmarco (1) ITA 453

3 Gulin,Svyatoslav (2) 455

4 Fonio,Giovanni (1) ITA 456

5 Peliwo,Filip (3) POL 478

6 Lokoli,Laurent (1) FRA 479

7 Fellin,Pietro (1) ITA 482

8 Guerrieri,Andrea (1) ITA 496

9 Ritschard,Alexander (3) SUI 513

10 Dalla Valle,Enrico (1) ITA 524

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 KOBLENZ

Kolar,Zdenek CZE 176

Added,Dan FRA 200

Monday,Johannus GBR 218

Neumayer,Lukas AUT 226

Dodig,Matej CRO 233

Uchida,Kaichi JPN 249

Michalski,Daniel POL 260

Paris,Tom FRA 269

Zahraj,Patrick GER 274

Squire,Henri GER 276

Martineau,Matteo FRA 277

Gentzsch,Tom GER 283

Geerts,Michael BEL 287

Sanchez Jover,Carlos ESP 317

Rosenkranz,Mats GER 321

Krumich,Martin CZE 343

Sels,Jelle NED 345

Negritu,Christoph GER 359

Vatutin,Alexey 371

Forejtek,Jonas CZE 387

Malige,Mae FRA NG 438

ALTERNATES

1 Brunold,Mika (1) SUI 388

2 Broska,Florian (1) GER 416

3 Ursu,Vadym (1) UKR 427

4 Wiskandt,Max (2) GER 442

5 Vandermeersch,Cyril (1) FRA 444

6 Napolitano,Stefano (3) ITA 448

7 Molleker,Rudolf (2) GER 450

8 Vanshelboim,Eric (2) UKR 451

9 Ferrari,Gianmarco (2) ITA 453

10 Gulin,Svyatoslav (1) 455