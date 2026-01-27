Entry List Atp Dubai 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Dubai 2026, in programma dal 23 febbraio al 1 marzo sui campi in cemento. Si conclude negli Emirati Arabi la due-settimane di tornei in Medio Oriente, con Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik al momento i giocatori con il ranking più alto iscritti al torneo. Ma i tennisti di alta caratura non mancano, da Medvedev a Draper, passando per Rublev e Mensik. Non ci sono italiani presenti. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Dubai.
ENTRY LIST ATP DUBAI 2026
Auger-Aliassime,Felix CAN 8
Bublik,Alexander KAZ 10
Draper,Jack GBR 11
Medvedev,Daniil 12
Rublev,Andrey 15
Mensik,Jakub CZE 17
Khachanov,Karen 18
Lehecka,Jiri CZE 19
Shapovalov,Denis CAN 23
Machac,Tomas CZE 24
Griekspoor,Tallon NED 26
Rinderknech,Arthur FRA 28
Humbert,Ugo FRA 33
Tsitsipas,Stefanos GRE 35
Munar,Jaume ESP 39
Fils,Arthur FRA 42
Bergs,Zizou BEL 43
Marozsan,Fabian HUN 47
Brooksby,Jenson USA 48
Popyrin,Alexei AUS 50
Fucsovics,Marton HUN 54
Hurkacz,Hubert POL 55
PR Shang,Juncheng CHN 56
ALTERNATES
1 Royer,Valentin (1) FRA 58
2 Majchrzak,Kamil (1) POL 59
PR 3 Zhang,Zhizhen (1) CHN 60
4 Mpetshi Perricard,Giovanni (1) FRA 61
5 Mannarino,Adrian (1) FRA 69
6 Collignon,Raphael (1) BEL 72
7 de Jong,Jesper (1) NED 73
8 van de Zandschulp,Botic (1) NED 75
9 Vukic,Aleksandar (1) AUS 78
10 Halys,Quentin (1) FRA 83