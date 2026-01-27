Entry List Atp Dubai 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Dubai 2026, in programma dal 23 febbraio al 1 marzo sui campi in cemento. Si conclude negli Emirati Arabi la due-settimane di tornei in Medio Oriente, con Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik al momento i giocatori con il ranking più alto iscritti al torneo. Ma i tennisti di alta caratura non mancano, da Medvedev a Draper, passando per Rublev e Mensik. Non ci sono italiani presenti. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Dubai.

ENTRY LIST ATP DUBAI 2026

Auger-Aliassime,Felix CAN 8

Bublik,Alexander KAZ 10

Draper,Jack GBR 11

Medvedev,Daniil 12

Rublev,Andrey 15

Mensik,Jakub CZE 17

Khachanov,Karen 18

Lehecka,Jiri CZE 19

Shapovalov,Denis CAN 23

Machac,Tomas CZE 24

Griekspoor,Tallon NED 26

Rinderknech,Arthur FRA 28

Humbert,Ugo FRA 33

Tsitsipas,Stefanos GRE 35

Munar,Jaume ESP 39

Fils,Arthur FRA 42

Bergs,Zizou BEL 43

Marozsan,Fabian HUN 47

Brooksby,Jenson USA 48

Popyrin,Alexei AUS 50

Fucsovics,Marton HUN 54

Hurkacz,Hubert POL 55

PR Shang,Juncheng CHN 56

ALTERNATES

1 Royer,Valentin (1) FRA 58

2 Majchrzak,Kamil (1) POL 59

PR 3 Zhang,Zhizhen (1) CHN 60

4 Mpetshi Perricard,Giovanni (1) FRA 61

5 Mannarino,Adrian (1) FRA 69

6 Collignon,Raphael (1) BEL 72

7 de Jong,Jesper (1) NED 73

8 van de Zandschulp,Botic (1) NED 75

9 Vukic,Aleksandar (1) AUS 78

10 Halys,Quentin (1) FRA 83