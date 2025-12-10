Entry List Wta Brisbane 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Wta 500 di Brisbane 2026, in programma dal 5 all’11 gennaio sui campi in cemento. Inizierà da qui la stagione della numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che guida un field di assoluto livello che vede al via ben sette attuali top-10 della classifica mondiale. Dietro la bielorussa le avversarie più insidiose Amanda Anisimova ed Elena Rybakina, ma è presente anche la campionessa uscente dell’Australian Open Madison Keys. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Brisbane.
ENTRY LIST WTA BRISBANE 2026
1 ARYNA SABALENKA 1
2 AMANDA ANISIMOVA (USA) 4
3 ELENA RYBAKINA (KAZ) 5
4 JESSICA PEGULA (USA) 6
5 MADISON KEYS (USA) 7
6 MIRRA ANDREEVA 9
7 EKATERINA ALEXANDROVA 10
8 CLARA TAUSON (DEN) 12
9 LINDA NOSKOVA (CZE) 13
10 LIUDMILA SAMSONOVA 17
11 KAROLINA MUCHOVA (CZE) 19
12 DIANA SHNAIDER 21
13 LEYLAH FERNANDEZ (CAN) 22
14 JELENA OSTAPENKO (LAT) 23
15 PAULA BADOSA (ESP) 25
16 MARTA KOSTYUK (UKR) 26
17 DAYANA YASTREMSKA (UKR) 27
18 SOFIA KENIN (USA) 28
19 VERONIKA KUDERMETOVA 30
20 MCCARTNEY KESSLER (USA) 31
21 ANNA KALINSKAYA 33
22 MARKETA VONDROUSOVA (CZE) 34
23 DARIA KASATKINA (AUS) 37
24 ANN LI (USA) 38
25 JAQUELINE CRISTIAN (ROU) 39
26 KAROLINA PLISKOVA(CZE) PR40
27 MARIE BOUZKOVA (CZE) 42
28 SORANA CIRSTEA (ROU) 43
29 ASHLYN KRUEGER (USA) 44
30 TATJANA MARIA (GER) 45
31ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA 47
32 EMILIANA ARANGO (COL) 49
33 ANASTASIA POTAPOVA (AUT) 50
34 CRISTINA BUCSA (ESP) 54
35 MAGDALENA FRECH (POL) 58
36 ELSA JACQUEMOT (FRA) 59
37 TEREZA VALENTOVA (CZE) 60
38 HAILEY BAPTISTE (USA) 61