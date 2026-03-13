Masters 1000 Indian Wells 2026, Sinner: “Felice per la prestazione, ora concentrato sulla semifinale”

Jannik Sinner ha conquistato la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells grazie alla netta vittoria nei quarti di finale contro Learner Tien. L’azzurro si è imposto in due set e, al termine dell’incontro, ha analizzato così la sua prestazione nella consueta conferenza stampa post-match. “Sono felice della prestazione di oggi. Strappare subito il servizio in entrambi i set mi ha aiutato molto. Faceva molto caldo, ma sono riuscito a gestire bene le energie”, ha spiegato il numero uno italiano.

In semifinale Sinner affronterà Zverev in quello che sarà l’undicesimo confronto tra i due. Il bilancio dei precedenti sorride all’italiano, avanti 6-4, con cinque vittorie consecutive negli ultimi incontri. L’ultimo precedente risale alle ATP Finals 2025, dove Sinner si impose con il punteggio di 6-4 6-3.

Proprio sul tedesco, l’altoatesino ha commentato così: “Sarà una partita dura, ci conosciamo molto bene. Dovrò essere costante al servizio. Lui sicuramente cambierà qualcosa rispetto all’ultima volta, sta giocando un grande tennis. Sono queste le partite per cui mi alleno ogni giorno: arrivare nelle fasi finali dei grandi tornei. Sono felice di essere a questo punto”.

Il numero due del mondo ha poi speso parole positive anche per Learner Tien, sottolineandone i progressi: “Sta migliorando molto. A prescindere dal risultato di oggi, credo stia facendo grandi passi avanti. I suoi colpi da fondo stanno diventando più pesanti e fisicamente lo vedo molto migliorato. In futuro sarà un giocatore molto difficile da battere. Lo ha già dimostrato battendo giocatori incredibili anche in questo torneo”.

Infine, Sinner ha scherzato sui particolari esercizi che utilizza durante il riscaldamento: “Con il mio team cerchiamo di variare un po’. Faccio i normali esercizi di riscaldamento, ma a volte giochiamo anche con la pallina, come una sorta di giocoliere. Ognuno ha i suoi riti: io cambio un po’ da torneo a torneo, a seconda di come mi sento”.