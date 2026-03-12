Sinner-Zverev in tv: data, orario, diretta streaming semifinali Masters 1000 Indian Wells 2026

Jannik Sinner per la terza volta in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells. Dopo il successo nei quarti di finale sullo statunitense Learner Tien, l’altoatesino si giocherà un posto in finale con Alexander Zverev. Il tedesco ha dominato Arthur Fils, con il punteggio di 6-2 6-3, nel rispettivo quarto e ha conquistato la prima semifinale in carriera nel ‘1000’ californiano.

SINNER-ZVEREV IN TV: DATA E ORARIO

La semifinale sul cemento outdoor del deserto californiano tra Jannik Sinner e Alexander Zverev andrà in scena sabato 14 marzo sullo Stadium 1 con orario ancora da stabilire. La partita sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno, 201, e Sky Sport Tennis, 203) e in streaming su NOW.