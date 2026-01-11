Bublik: “Non avrei mai creduto di poter entrare in Top 10”

“Sono sincero, non avrei mai creduto a inizio carriera o durante l’anno scorso che un giorno sarei entrato in Top 10“. Felice, a tratti incredulo, e quasi commosso Alexander Bublik ha commentato così a caldo il suo trionfo all’ATP 250 di Hong Kong nel corso della cerimonia di premiazione. Con questo successo, il kazako, oltre a conquistare il titolo numero nove in carriera, raggiunge il proprio best ranking issandosi tra i primi dieci tennisti del mondo.

IL NUOVO POSTO SPECIALE DI BUBLIK

Una finale che lo ha visto imporsi su Lorenzo Musetti col punteggio di 7-6(2) 6-3 e che il kazako ricorderà per sempre come ammette lui stesso: “Questo per me non è un titolo come un altro, questo è un titolo che ricorderò per sempre perché mi ha permesso di poter entrare in Top 10. Hong Kong avrà per sempre un posto speciale nel mio cuore. Voglio ringraziare il mio team e la mia famiglia che oggi non è qui, abbiamo passato insieme tanti momenti difficili e dunque questo trofeo lo dedico a tutti voi“. Non mancano inoltre parole di grande incoraggiamento rivolte direttamente al carrarino sconfitto in finale: “So come ti senti, anch’io ho perso tante finali in carriera. Ti auguro tutto il successo del mondo e sono certo che presto arriverà un titolo importante per te perché te lo meriti“.